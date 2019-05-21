愛心團體修屋頂裝熱水器 一家人不用去公共浴池洗澡了

2019-05-21 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山區豐漁里有一低收弱勢家庭，男子靠打零工維生，妻子是陸籍配偶，但罹患有先天性糖尿病及淋巴腺癌病史，還要照顧兩名年幼子女，經濟陷入困境。家中沒有熱水器、屋頂也漏水，日前多個慈善團體協助安裝衛浴設備，並換上新屋頂改善，屋子改善後已煥然一新，經濟問題暫時緩解。

金山區長陳國欽表示，豐漁里這家弱勢家庭是長期列冊低收入戶，男子打零工維生，妻子今年2月急病住院開刀，男子因必須照顧妻小無法外出工作，家庭遭逢變故。許吉興多次到府關懷，金山區公所協助轉介慈音寺、慈護宮、金寶山等慈善單位給予經濟上急難救助，並媒合台大醫院金山分院捐贈助行器輔具，協助她進行醫療復健。

許吉興表示，他們家是屋齡50年的老房子，年久失修外觀老舊，屋内空間狹小沒有廁所，家裡如廁用簡易式便盆，也沒有熱水設備，一家人要沐浴也只能到附近公共浴室洗澡，十分克難。感謝愛心義築小團聚集多位義工的愛心，在4月時進行半個月的房屋修繕工程，完工後屋內屋外煥然一新，徹底改善住屋環境，讓2個年幼孩子有了更好的成長空間。

愛心團體到住處修繕房子，重新施作廚房並設計隔間，也安裝衛浴設備、施作新屋頂，讓漏水破損的問題都解決了，整修前後已完全不同，煥然一新。