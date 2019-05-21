BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



民進黨台中市議員謝志忠、張玉嬿今天在議會業務質詢問交通局長葉昭甫「BRT到底會不會恢復？」並怒轟BRT是史上最失敗的交通政策，要求當時規劃BRT的要角葉昭甫先向市民道歉！葉昭甫表示，目前有多項新政策，包括交通任意門等。

台中到底會不會再度恢復BRT？謝志忠、張玉嬿議員今日議會質詢，要求當初是規劃BRT要角的交通局長葉昭甫說清楚，謝張指出，台中市民評BRT是有史以來最失敗交通政策，葉昭甫應向台中人民道歉 !

葉昭甫表示，台中將有許多新政策，包括將公車結合高鐵、台鐵、捷運、i-Bike、汽機車停車場，形成「交通任意門」，讓各種載具在同一空間中可以自由轉乘，便利性增加，更多民眾搭乘。

謝志忠議員說葉模糊其詞，他說前市長胡志強5年多前推動BRT，當時他就大力反對，他認為大眾運輸最好是地下化與高架化，都沒辦法才設在公路上。況且台中BRT草率執行，壅塞路段與民爭道，是台中市民的噩夢，胡團隊原本想要「六線齊發」謝志忠說「好險沒有實現！」

謝志忠質疑，當初主導要角的現任交通局長，再度回鍋，要求葉昭甫須對市民說清楚，BRT將來到底會不會再恢復？而對於局長回答「當時 BRT成功市民很滿意」，謝志忠怒轟當時台中市民惡評如潮，很滿意的調查從何而來、有科學數據嗎？