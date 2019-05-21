公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市電器商業同業公會在市府牽線下，今天捐贈福安國中與富安國小29台冷氣機，市長柯文哲今也出席捐贈典禮致詞。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 北市推動國中小學教室全面裝冷氣，台北市電器商業同業公會在市府牽線下，今天捐贈福安國中與富安國小29台冷氣機，市長柯文哲今也出席捐贈典禮致詞，除感謝公會捐增，柯也表示，府內正在討論新的綠能、節能政策，第一批冷氣裝設完畢後，將來汰換將不是買冷氣，是「買溫度」。

柯文哲表示，氣候變遷的極端氣候讓天氣變炎熱，剛好台北又是盆地、有都市熱島效應，常熱到像洗三溫暖，感謝公會捐增29台冷氣、家長會出錢買4台冷氣讓福安國中、富安國小學生有比較好的學習環境。

柯文哲說，北市高中高職都差不多裝完冷氣，國中裝設率99%，而國小現為73%；他今天早上在市長室也討論要如何處理國小裝設冷氣機問題，目前方法是這樣，供電基礎建設還是北市府負責，到今年底，188校電源改善要花掉9.5億元，剩下48校待改善，2年內可以全部完成，還要花點錢；所以不是買電器、冷氣機就有用，電源無法供應還是不行。

至於買冷氣部分，柯則說，很多學校家長會都有捐，若還沒有冷氣的學校由家長會募款購買，市府會針對中低收入、低收入家庭，每位學生補助3000元冷氣費，一年補助電費800元；因此還是有使用者付費的原則在，只是弱勢學生由市府補助。

柯文哲說，冷氣都裝好後，將來則要面對汰換問題；最近在花卉市場討論通風問題發現，如果純粹不改善環境、用冷氣去降溫，費用太高；所以他認為，第一批冷氣裝完後，「將來汰換是買服務」，不是買硬體或軟體，學校可以設定校舍內溫度要達到幾度，然後想辦法達成，例如屋頂裝設光電板、參加田園城市隔熱，或裝遮陽板、使用水噴霧及加強通風設備等。

柯說，如此能讓台灣節能產業有新邏輯，不是都賣冷氣，也可思考跟建築業異業結合；總之北市236校冷氣裝設後，未來汰換將開始走智慧建築概念，也能帶動台灣新一波智慧建築產業與節能產業的發展；除了學校，公家機關也將如此。

他也說，全球有國家經濟成長但平均耗電量下降的只有英國，市府考察團日前出訪德國、英國已回台，台灣的節能、綠能產業如何發展，府內正在討論，今天起將是戰術上的改變，以後不是買冷氣，是「買溫度」，設法控制溫度小於幾度，讓產業界更有創意，這是市府未來努力的目標。