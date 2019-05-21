親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

新北擴大玩具商品抽查 業者不改善就開罰

2019-05-21 13:17聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

近來新興玩具出現不少安全疑慮，新北市經發局針對轄內各式玩具商品，如巴克球、水晶黏土等辦理專案抽查，總計抽查522件，計有133件不合格，達25％。經發局已全數要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰。

新興玩具如「巴克球」或「魔幻磁力珠」(Buckyballs)因為磁力強大，可以輕易做出不同造型的物品，廣受不少人喜愛，但是國內外已發生多起由兒童誤吞後，多顆球體磁吸在一起，引起腸胃缺血壞死而造成腸胃穿孔，甚至腸胃穿孔後引起血液中毒、敗血症等案例。

經發局進一步分析，133件不合格案件中，高達49件沒有完整標示使用方法、注意事項或警告標示，18件有警告、注意事項字體過小問題，17件未標示玩具的材質。

此外，本次經發局特別抽查具有安全疑慮的玩具商品，也發現29件水晶黏土沒有標示主要成分材質，3件巴克球沒有完整商品標示，5件BB槍未有標明槍口動能與射程範圍，2件玩具也未見安全檢驗標誌。

經發局長何怡明表示，玩具商品標示應符合玩具商品標示基準之規定，對於玩具標示的「警告」或「注意」兩字字體應大於5mm × 5mm，內容文字應有1.5mm × 1.5mm以上，字體顏色應與包裝底色不同，以利辨識。

針對本次抽查標示不合格商品，經發局已全數依「商品標示法」立即要求業者限期改善，並辦理複查，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰。另外2件沒有玩具檢驗標誌部分，該局也函請經濟部標準檢驗局進一步查處，若查明未經檢驗而流通市面販售，最高可罰200萬元。

新興玩具如「巴克球」或「魔幻磁力珠」(Buckyballs)因為磁力強大，可以輕...
新興玩具如「巴克球」或「魔幻磁力珠」(Buckyballs)因為磁力強大，可以輕易做出不同造型的物品，廣受不少人喜愛，但是國內外已發生多起由兒童誤吞後，引起腸胃缺血壞死等案例。圖／新北市經發局提供
分享

中毒

相關新聞

強降雨造成財損 一個月內可申請減免稅

2019-05-21 12:45

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39

從危老條例上路 新北市：重建核准37案 全國最多

2019-05-21 12:34

移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10

納智捷捐贈警用偵防車2台 提升新北警執勤安全

2019-05-21 11:57

新北推安寧共照2.0 衛生所、居家護理所也有善終服務

2019-05-21 11:49

養殖漁業申報開跑 新北農業局提醒業者應完成申報

2019-05-21 11:40

蘆葦手書為你寫濕 新北小小濕樂園報名開跑

2019-05-21 11:40

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

惡意干涉大巨蛋審查？ 北市府官員拒測謊

2019-05-20 23:44

租公宅加薪就得搬？ 柯：繼續住但租金不打折

2019-05-20 23:31

雙子星案 柯文哲砲轟投審會

2019-05-20 23:29

南海控股：雙子星案沒卡關問題

2019-05-20 23:23

北市公園體健設施 將討論納保

2019-05-20 23:22

里長大小聲／鄧長安 爭取居民活動空間

2019-05-20 23:20

里長大小聲／社子島開發案 謝文嘉盼合理拆遷安置

2019-05-20 23:19

公宅跳票挨批 柯文哲：戰略錯誤 被張景森「教壞」

2019-05-20 23:17

助理教保員施虐解聘開罰 幼兒園停招

2019-05-20 23:15

豪雨襲擊北台 李永萍心繫民眾提2方案減低災害風險

2019-05-20 22:26

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

新北國際鼓藝節 5月26日新莊陽光草坪登場

2019-05-20 19:37

汐止大同路巷弄人車爭道 畫人行道改善

2019-05-20 19:36

東北角警察志工訓練 在地人服務地方事

2019-05-20 19:35

瑞芳要建共融式遊具 以煤窯、砲台主題

2019-05-20 19:35

流標14次！汐止新昌活動中心終發包

2019-05-20 19:34

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

王世堅質詢被罵「垃圾」 要柯文哲對市民道歉

2019-05-20 17:26

豪雨炸新北 積水成藍綠議員質詢焦點

2019-05-20 17:12

8年5萬戶公宅政策 柯文哲指被張景森教壞

2019-05-20 16:02

康寧大學消毒引起學生不適 8人送醫

2019-05-20 15:51

遇豪雨故障？淡海輕軌跑馬燈狂閃出現「萬安演習」

2019-05-20 15:23

大雨漸緩 新北災害應變中心持續處理災情

2019-05-20 15:19

信眾徒手接力 送金包里二媽回娘家

2019-05-20 14:18

大巨蛋陷關說疑雲 李文宗、市府官員拒測謊

2019-05-20 13:28

腰圍過大恐有代謝症候群 北市量腰測血壓送禮券

2019-05-20 12:45

北市公宅「加薪」就要搬家？ 柯文哲：不搬家，租金不打折

2019-05-20 12:00

老建築的春天！9家建築事務所一起辦公

2019-05-20 11:10

雙子星卡關 柯文哲再砲中央「效率特別爛」

2019-05-20 10:52

大巨蛋工期展延仲裁出爐 柯文哲：又被延500多天

2019-05-20 10:40
看更多

熱門文章

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

王世堅質詢被罵「垃圾」 要柯文哲對市民道歉

2019-05-20 17:26

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

苗議員批救災指揮車當首長代步車 消防局：依法及安全

2019-05-20 14:49

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

影／中市文青風便當驚傳食物中毒？ 證實126人中鏢

2019-05-20 16:51

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

月費3500元基隆非營利幼兒園招生 滿額抽籤

2019-05-20 17:37

8年5萬戶公宅政策 柯文哲指被張景森教壞

2019-05-20 16:02

龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

北市公宅「加薪」就要搬家？ 柯文哲：不搬家，租金不打折

2019-05-20 12:00

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

影／客家話大聲質詢不用怕 苗縣議會率先客語同步口譯

2019-05-20 16:33

豬屎味解決不了又來流浪動物收容所 麟洛鄉民怒了

2019-05-20 16:40

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

康寧大學消毒引起學生不適 8人送醫

2019-05-20 15:51

降定了！ 嘉縣不動產評價會通過105年7月房屋稅調降2成

2019-05-20 18:12

養的鵝走失男童傷心 暖心里長找養鵝人家贈鵝

2019-05-20 17:14

把高雄愛情摩天輪比下去 基隆推盛世公主號夢幻婚禮

2019-05-20 15:44

質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

蒸汽火車重出江湖 慶宜蘭通車百年

2019-05-20 14:12

2019.5.20「愛你已久我愛你」韓國瑜送新人結婚祝福禮

2019-05-20 14:23

竹市施政報告 議員批「以輕軌掩蓋公車現存問題」

2019-05-20 14:55

豪雨炸新北 積水成藍綠議員質詢焦點

2019-05-20 17:12

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

賴神進駐來義部落長者血壓升高 賴清德：看到帥哥嗎？

2019-05-20 19:17

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top