新北擴大玩具商品抽查 業者不改善就開罰

2019-05-21 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



近來新興玩具出現不少安全疑慮，新北市經發局針對轄內各式玩具商品，如巴克球、水晶黏土等辦理專案抽查，總計抽查522件，計有133件不合格，達25％。經發局已全數要求業者限期改善，逾期未改善者，將依法罰處2萬元以上至20萬元以下罰鍰。

新興玩具如「巴克球」或「魔幻磁力珠」(Buckyballs)因為磁力強大，可以輕易做出不同造型的物品，廣受不少人喜愛，但是國內外已發生多起由兒童誤吞後，多顆球體磁吸在一起，引起腸胃缺血壞死而造成腸胃穿孔，甚至腸胃穿孔後引起血液中毒、敗血症等案例。

經發局進一步分析，133件不合格案件中，高達49件沒有完整標示使用方法、注意事項或警告標示，18件有警告、注意事項字體過小問題，17件未標示玩具的材質。

此外，本次經發局特別抽查具有安全疑慮的玩具商品，也發現29件水晶黏土沒有標示主要成分材質，3件巴克球沒有完整商品標示，5件BB槍未有標明槍口動能與射程範圍，2件玩具也未見安全檢驗標誌。

經發局長何怡明表示，玩具商品標示應符合玩具商品標示基準之規定，對於玩具標示的「警告」或「注意」兩字字體應大於5mm × 5mm，內容文字應有1.5mm × 1.5mm以上，字體顏色應與包裝底色不同，以利辨識。