全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今天進行交通地政務質詢，民進黨議員黃守達指出，內車道禁行機車的設計製造大量「變換車道的風險」車流交會點越多，意外風險也越高，機車族要閃大小車輛往往淪為犧牲者，尤其待轉區變成「待撞區」。議員張耀中更要求交通局，研議全面塗銷禁行機車的標字，提出擴大試辦的期程。

張耀中指出，新北是全台灣機車數最高的城市，但是在今年2月已經宣布要全面塗銷兩線道內側的禁行機車；桃園在2017年開始試辦禁行機車標誌塗銷，發現機車肇事案件大幅減少44％，桃園日前已宣布要全面塗銷雙向四車道內側的禁行機車，總共330條，逐條會勘逐條塗銷。

根據交通部4月份的統計，台中是全台機車數量第三高的城市，接近180萬輛，廣大機車族的權益不容忽視。黃守達去年開始爭取塗銷「禁行機車」標字，目前已有幾處試辦，包括公益路今年5月試辦，台灣大道中區段則是去年10月開始。

不過市府交通局表示，試辦後依據警局統計肇事件數有增加，但不像桃園、新北有明顯減少機車車禍，原因還待分析。

黃守達則拿出數據反駁，根據警察局的資料，比較台灣大道去年10月至12月同期同段的肇事件數，2017年是42件，2018年塗銷後則是28件減少了30％。比起過去五年來平均件數37.6件，塗銷後的成效顯著。張耀中也質疑，為什麼新北桃園成效顯著，台中卻反倒增加？交通局應拿出明確數據，提出具體分析，千萬不能和稀泥交差了事。

黃守達表示，塗銷禁行機車標字也需要配套，目前公益路雖已塗銷，但公益路美村路、公益路英才路等路口仍強制兩段式左轉。騎士若已行至內線，左轉卻還需要切至待轉區，徒增變換車道的危險。「待轉區變待撞區！」黃守達要求，兩者需互相配合，禁行機車塗銷的同時，也要針對路口狀況，評估機車待轉格留存的必要。