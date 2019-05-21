從危老條例上路 新北市：重建核准37案 全國最多

2019-05-21 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



中和區南山段危老重建案的住戶已搬遷完畢，老舊房屋將辦理拆除。圖／新北市都更處提供 分享 facebook 新北市升格後，捷運路網逐步建設完成，但周圍卻還是老舊房屋，都更三箭成為侯友宜上任後首要推動的政策，新北市都更處今天前往中和區南山段12段老舊房屋進行拆除作業，期望協助民眾改善老舊居住環境，加快推動都更速度。

中和區南山段危老重建案位於捷運景安站周邊的景平路與南華路交界處，為12棟4層樓48戶屋齡達43年的混凝土建築物與加強磚造建築物。機天正式啟動危老建築拆除作業，未來新建築物將增加耐震結構安全，並成為綠建築與智慧建築，讓住戶不僅能住的安心、生活環境與機能也將符合最新時代趨勢。

申請人表示，原有房屋老舊、居住機能不符需求，且鄰近距景安捷運站僅不到10分鐘的路程，近年捷運環狀線動工，對於自家的老屋也開始期待能早日重建改善，因此向市府申請危老重建計畫，審查天數僅22天就核准通過，市府對於後續相關建築執照申請進度，也積極追蹤瞭解，並給予協助，促成該案順利進行。

新北市都更處表示，協助民眾改善危險或老舊居住環境，是都更三箭中首要任務，從危老條例發布上路至今，新北市危老重建核准案量已達37案，為全國核准案量最多，且推動效率最高的縣市。此外，也透過每月「危老重建推動行政協助平台」主動針對每一核准個案邀申請人瞭解推動進度與適時提供行政協助，目的希望加快民眾推動都更的速度。