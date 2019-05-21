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強降雨造成財損 一個月內可申請減免稅

2019-05-21 12:45中央社 台中21日電

受到梅雨鋒面影響，台中市下大雷雨，多處民宅泡在水裡，其中一處工廠水深及胸，十五人...
受到梅雨鋒面影響，台中市下大雷雨，多處民宅泡在水裡，其中一處工廠水深及胸，十五人受困，消防局出動橡皮艇協助脫困。 圖／台中市消防局提供
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鋒面通過帶來強降雨，台中市昨天傳出多處災情，台中市地方稅務局今天提醒受災戶，災害發生日起一個月內可向稅務機關申請房屋稅、牌照稅、燃料稅及娛樂稅等減免。

昨天的強降雨造成台中市多處傳出災情，台中市政府地方稅務局指出，民眾如因豪雨而造成財產損失符合減免標準，自災害發生日起一個月內，可向稅務機關申請房屋稅、牌照稅、燃料稅及娛樂稅減免；另在9月22日前，可申請地價稅減免。

以房屋稅為例，稅務局表示，台中市房屋被水災淹水達50公分以上且有居住事實，以實際淹水日為準，每30天停徵一個月房屋稅，不足30天者以30天計。另房屋在災害中受創，毀損面積占整棟面積5成以上，需修復才能使用者，免徵房屋稅；3成以上、不及5成者，減半徵收。

對於部分因災受損的汽車、機車（151cc以上）需修復才能使用或無法再使用者，稅務局指出，請於災害發生日起一個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續，使用牌照稅將計徵至災害發生前一天。

未能即時辦理報停手續，於災害發生日起一個月內，可檢具相關機關核發證明及修車廠證明文件，證明有停駛情形，按修復前未使用天數減免牌照稅。

台中市政府社會局也提醒，住屋如有淹水災情達50公分以上，可向居住地區公所社會課申請補助，每戶可補助新台幣1萬5000元，以申請人災害發生時居住於現址為限。

台中市修復淹水

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