移工抗議「非法解僱」 勞工局：嚴禁秋後算賬

2019-05-21 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北汐止區美堤食品今年5月初遭越南籍移工發動罷工，抗議無故扣工資並要求超時工作，新北勞工局介入後，業者同意賠償4千萬元，不過移工今再度抗議，指控業者秋後算賬「非法解僱」5名移工，新北勞工局指出，嚴厲禁止雇主有秋後算賬行為。

新北勞工局外勞服務科長廖武輝說，經昨與業者了解後，確實業者有進行調查移工資遣狀況，也將通報會進行資遣，已明確向業者進行法律說明，就算因業務緊縮，要協助移工轉換雇主保障工作權，而非送回母國。

美堤食品的今有3、40名移工前往新北市政府進行抗議，指控業者昨天向5名移工表示勞動契約僅到5月底，並認為這5名是上次發動罷工的帶頭者，資方說是業務緊縮，但他們從半夜12點工作到下午4點，不見工作量減少。

國際移工聯盟代表陳秀蓮說，月初罷工完隔天仲介就到工廠找移工詢問「誰是帶頭者」，而業者用業務緊縮為理由解僱移工，地方主管機關應依就服法54條第一項，用廢止現有聘僱許可，讓業者不敢秋後算賬。

廖武輝表示，業者尚未通報資遣，預計這2天就會送抵勞工局，由於業者認為是上次罷工事件導致業務緊縮5到7成，勞工於接受通報後，會針對訂單是否銳減進行檢視，比對這幾個月訂單狀況，以及去年同期訂單量。