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新北推安寧共照2.0 衛生所、居家護理所也有善終服務

2019-05-21 11:49聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「我跟他說人在哪家就在哪，365天我都會來陪他，張開眼睛就會看到我。」施姓女子表示，自己照顧中風的90幾歲老父親多年，但家中又無法隨時提供抽痰瓶、氧氣等專業儀器，後來選擇耕莘護理之家，讓專業的機構協助，讓父親有更好的生活品質，且家屬也減輕負擔，不用再焦慮。

新北市政府6年前首推「社區安寧照護服務」，希望將過去善終場域從醫院轉到社區，但卻產生人力、距離等問題，為了克服這些困難，新北市今天推出新北安寧共照2.0服務，秉持「人在哪家就在哪」的核心理念，訓練基層醫療院所、衛生所、居家護理所等醫護人員也能提供安寧服務。

侯友宜今宣布新北安寧共照2.0服務正式啟動，他表示，因為大醫院安寧病房常出現一位難求狀況，這次2.0服務將會提供機構補助，包括機構式安寧補助為2萬5千9百元、居家式安寧2萬8千4百元，來支持他們，讓人在最後一哩路能走得安詳。

新北安寧共照2.0分為二大計畫，包括「安寧緩和照護社區網絡計畫」、「預立醫療照護諮商推廣計畫」，提供連續多層級的安寧服務，訓練基層醫療院所、衛生所、居家護理所等人員，也能提供居家訪視進行診療與處置、取藥、代採檢及送檢、醫療輔具租借、後送住院、協助善終準備與後續追蹤等安寧服務；以及培訓偏鄉衛生所成立諮商團隊及人員，開設預立醫療照護諮詢門診。

台灣安寧照顧協會理事長蘇文浩表示，原本社區安寧照護服務因為受到新北市幅員廣大影響，出現人力不足、距離遙遠等問題，現在正式將「機構式安寧」納入並提供補助，由大醫院及協會等來培訓護理之家及長照機構人員，使其具備安寧緩和照護能力，讓機構具有大型醫院安寧病房的服務功能，提供生命末期病人的安寧照護需求。

新北市推出新北安寧共照2.0服務，秉持「人在哪家就在哪」的核心理念，訓練基層醫療...
新北市推出新北安寧共照2.0服務，秉持「人在哪家就在哪」的核心理念，訓練基層醫療院所、衛生所、居家護理所等醫護人員也能提供安寧服務。記者張曼蘋／攝影
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新北安寧共照2.0服務將會提供機構個案補助，分為機構式安寧補助為2萬5千9百元、...
新北安寧共照2.0服務將會提供機構個案補助，分為機構式安寧補助為2萬5千9百元、居家式安寧2萬8千4百元。記者張曼蘋／攝影
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衛生所侯友宜

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