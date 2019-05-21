養殖漁業申報開跑 新北農業局提醒業者應完成申報

2019-05-21 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



貢寮鮑養殖戶將一籃籃九孔苗均勻的灑入養殖池中。圖／新北市漁管處提供 分享 facebook 每年4月起至端午節前後，是貢寮九孔養殖業者採購九孔稚貝進行放養的時候，新北市農業局漁管處提醒，今年度養殖漁業放養量申報已經開始，業者申報度放養情形，遇天然災害可申請災害救助，申報期限到6月底，請業者注意期限並完成申報。

貢寮潮間帶放養的稚貝多採購自苗栗、宜蘭或台東等地區種苗繁殖場，繁殖場會從去年9月、10月期間，培育今年要放養的九孔稚貝，培育期約6至7個月左右，大約到今年4、5月，稚貝可以長到3公分以上的大小，繁殖場就會將稚貝販售給貢寮的九孔養殖戶進行中間育成，這些稚貝放養在貢寮沿海天然無汙染的潮間帶，再經過養殖戶們6個多月的細心照顧，便可出貨。

在每年的4月，養殖戶們完成上一年度的九孔採收作業後，就會開始整理養殖池，並準備放養本年度的九孔稚貝，養殖戶會採用分批放九孔稚貝的方式，縮短作業時間，減低折損九孔稚貝的風險，也期待今年能夠大豐收。