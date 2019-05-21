養殖漁業申報開跑 新北農業局提醒業者應完成申報
每年4月起至端午節前後，是貢寮九孔養殖業者採購九孔稚貝進行放養的時候，新北市農業局漁管處提醒，今年度養殖漁業放養量申報已經開始，業者申報度放養情形，遇天然災害可申請災害救助，申報期限到6月底，請業者注意期限並完成申報。
貢寮潮間帶放養的稚貝多採購自苗栗、宜蘭或台東等地區種苗繁殖場，繁殖場會從去年9月、10月期間，培育今年要放養的九孔稚貝，培育期約6至7個月左右，大約到今年4、5月，稚貝可以長到3公分以上的大小，繁殖場就會將稚貝販售給貢寮的九孔養殖戶進行中間育成，這些稚貝放養在貢寮沿海天然無汙染的潮間帶，再經過養殖戶們6個多月的細心照顧，便可出貨。
在每年的4月，養殖戶們完成上一年度的九孔採收作業後，就會開始整理養殖池，並準備放養本年度的九孔稚貝，養殖戶會採用分批放九孔稚貝的方式，縮短作業時間，減低折損九孔稚貝的風險，也期待今年能夠大豐收。
新北市政府農業局長李玟表示，108年度養殖漁業放養量申報已開始受理，配合九孔、鮑魚等區劃漁業養殖戶放養作業，市府已向中央主管機關申請展延申報時間至6月底，請養殖戶務必於6月30日前向當地區公所申報，亦可委託漁業（民）團體，如貢寮區漁會或有限責任新北市鮑魚生產合作社等團體向當地區公所申報，避免因逾期而損及自身權益。
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