豪雨襲擊北台 李永萍心繫民眾提2方案減低災害風險

2019-05-20 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



梅雨鋒面挾帶大雨通過，造成北台灣各處傳出淹水災情，儘管民調進入第2天戰況緊張，國民黨新北第12區立委初選參選人李永萍仍心繫七星區及其他地區民眾的安危，並表示，防災問題不能被忽略，並提出推動災害防救科技包括監測預警系統的應用及防災社區的推動和落實2方案減低災害的風險。

李用萍表示，汐止近年來因員山子分洪完工後已鮮少有淹水情況，但面對地球暖化造成的全球劇烈氣侯異變，短暫強降雨所造成的災害，不論是在新北汐止、台北市或其他地方都還是有可能造成災情。由於止許多社區大廈蓋在基隆河沿岸及山區，短暫強降雨釀災的風險仍然存在，必須審慎因應，另外，七星地區的山區也會有相同的問題。

李永萍表示，若她順利進入立法院，將會全力推動災害防救科技包括監測預警系統的應用，包含科技部、經濟部、內政部消防署等各部會的科技資源與救災整合，並利用物聯網、智慧裝置示警平台、社區自動化監測儀器，充實加強監測及救災的科技應用能力，一方面提供新北市府災害預測及平時的防制作為，另方面提供民眾即時避災資訊，例如河邊及敏感山坡地的監測，實際應用在災害防救上。