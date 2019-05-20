公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



張景森。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 台北市長柯文哲於2014年競選期間喊出「居住正義」，不料上任後公宅政策屢遭疑跳票，柯文哲今到議會進行專案報告時坦言是住宅戰略錯誤。市議員秦慧珠質疑，所以當年把你教壞是當年的競選智囊、現行政院政務委員張景森？不料柯文哲竟秒回「是」；秦慧珠又問，所有蔡英文戰略也錯誤？柯文哲也秒答「對」，引發熱議。

張景森今則是在臉書上直言，柯市長應該從人民的需要中看到自己的責任，為成功繼續找方法，不要急著為轉變找藉口。

張景森表示，5年前柯文哲競選市長，自己帶領的競選政策團隊和社會住宅團體討論的結果，提出來8年要興建5萬戶公共住宅的政策。

張景森說，4年來在拼命三郎、北市府前副市長林欽榮和都發局前局長林洲民的努力下，已完工、施工中、已決標及招標中、規劃中在內，台北市有1萬9802戶公共住宅。台北市新的公共住宅只要推出，都供不應求，中籤率只有2%到6%，可見公共住宅符合年輕人的需要，而且極為欠缺。

張景森說，雖然柯市長頭一任只有約兩萬戶，成績不算100分，但是已經是全國第一名，政府直接興建公宅當然困難重重，但是柯文哲第一任內，市府的努力大家都看得見，許多困難也由中央出面協助，中央地方合作一起解決。第二任如果繼續努力，就算最後沒有達成5萬戶的目標，也將創下地方政府有史以來最好的成績。

張景森表示，可惜市長第二任之後，林欽榮和林洲民去職，人去政息，市政府拼勁不再，柯市長對興建公共住宅似乎不具信心。這真是一件可惜的事情。呼籲柯文哲應該為成功繼續找方法，不要急著為轉變找藉口。