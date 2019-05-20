柯文哲指教壞公宅政策 張景森：勿為失敗找藉口

2019-05-20 20:09 中央社 台北20日電



張景森。聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市長柯文哲說8年5萬戶公宅政策是政務委員張景森「教壞的」。張景森今天表示，柯文哲應該從人民的需要看到自己的責任，為成功繼續找方法，不要急著為失敗找藉口。

柯文哲2014年競選台北市長時，由張景森擔任政策總監。柯文哲上午到台北市議會專案報告表示，8年5萬戶公宅政策方向不對，是當時張景森「教壞的」。

張景森晚間在臉書發文表示，5年前柯文哲競選市長，競選政策團隊和社會住宅團體討論的結果，提出8年要興建5萬戶公共住宅的政策。

他說，在前台北市副市長林欽榮和前都發局長林洲民的努力下，已完工、施工中、已決標及招標中、規劃中在內，台北市有1萬9802戶公共住宅。台北市新的公共住宅只要推出，都供不應求，中籤率只有2%到6%，可見公共住宅符合年輕人的需要，而且極為欠缺。

張景森指出，雖然柯文哲第一任市長任內只有約2萬戶公宅，成績不算100分，但是已經是全國第一名。政府直接興建公宅當然困難重重，但是柯文哲第一任內，市府的努力大家都看得見，許多困難也由中央出面協助，中央地方合作一起解決。第二任如果繼續努力，就算最後沒有達成5萬戶的目標，也將創下地方政府有史以來最好的成績。

張景森說，可惜柯文哲第二任之後，林欽榮和林洲民去職，人去政息，市政府似乎有變化，柯文哲對興建公共住宅似乎不具信心。這真是一件可惜的事情。放眼全世界，社會住宅比例像台灣這麼低的國家實在少見。柯文哲應該從人民的需要看到自己的責任，為成功繼續找方法，不要急著為失敗找藉口。