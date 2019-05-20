流標14次！汐止新昌活動中心終發包

2019-05-20 19:34 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區新昌市民活動中心是海砂屋，卻標了14次都流標，終於在這個月初順利發包出去。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區新昌市民活動中心，經過鑑定是海砂屋，只是封閉二年多，重建之路卻困難重重，好不容易爭取到經費整個拆除，但是原地重建工程卻標了14次都流標，招標大半年，終於在這個月初順利發包出去，預計工期330天，大約一年的時間可以完工。

新昌里長林碧霞說，位在仁愛路上的新昌市民活動中心，因為三年前鑑定確定是海砂屋後，所以，公所緊急封閉禁止進入，而在封了一年多，終於在去年八月執行整棟拆除作業，原本在拆掉後就要緊接著重建，只是從去年八月底開始招標發包，卻一直標不出去，就算後來市府又追加預算，依舊多次流標，前前後後14次，一直沒動靜，好多里民關心，好消息是在這個月初招標成功，希望包商能夠儘快動工，不過，沒有活動聚會場所很不方便。

區公所民政課長江長流今(15)日表示，原本新昌市民活動中心重建工程，和一樣是海砂屋的自強活動中心綁在一塊，兩間活動中心原地重建，經費追加到4200多萬元，都將蓋三樓半的建築，但還是標不出去，所以，後來拆開招標，終於在第二次標出去，現在就等包商提報計劃送市府開工。

江長流指出，5/7日順利招標，1800多萬的經費，要蓋三樓半的建築，預計工期330天大約一年的時間，完成後，希望讓附近里民有更舒適安全的休閒活動空間。