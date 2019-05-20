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新北國際鼓藝節 5月26日新莊陽光草坪登場

2019-05-20 19:37觀天下 記者黃宥嫺／新北報導

「2019新北市國際鼓藝節」5/26將在新莊陽光草坪登場，，歡迎民眾踴躍前往參加...
「2019新北市國際鼓藝節」5/26將在新莊陽光草坪登場，，歡迎民眾踴躍前往參加。 圖／永佳樂有線電視提供
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「2019新北市國際鼓藝節」5/26將在新莊陽光草坪登場，鼓藝節今年從新莊响仁和出發，開幕式將邀請到前太陽馬戲團首席舞者張逸軍編導，為今年鼓藝節量身打造全新鼓劇《鼓廠計畫》，讓民眾了解新莊响仁和80餘年追求卓越的精神。

新北市文化局長蔡佳芬表示，今年新莊鼓文化特展以「傳」為主題，「响仁和」由王阿塗師傅自1927年創立至今已有92年歷史，如今王錫坤師傅也將交棒下一代，呼應主題，具有傳承的意味。

今年將有6場國際級匯演，總計7個國家、21支團隊，包含在鼓藝節享有盛名的優人神鼓、演出相當具有大漠遊牧民族風格的海馬樂團、臺灣原住民首創排灣族母體文化結合創作擊樂為主體性的現代打擊樂團羽・擊舞藝術、INDONESIA-BURJANG DARA的印尼國寶級傳統鼓劇、承襲日本傳統武士精神，以粗獷豪邁的風格見稱呈現獨特鼓樂打擊方式的日本Nobushi野武士及曾獲得非洲音樂大獎「南非音樂獎」的肯定-南非帝祖．普拉提亞與國王合奏團等，都將在今年的鼓藝節呈現不同國家民俗鼓樂饗宴。

活動時間為5月17日至6月9日，5月26日將於新莊陽光草坪盛大開幕，除了鼓藝演出外，17日開始至6月5日在新莊文化藝術中心也展出新莊响仁和鼓文化特展。

另周邊活動包含我是鼓手、DIY體驗眼觀、耳聽、手作種感觸體驗鼓藝文化之美，更有闖關集章送限定小物以及尋訪巷弄老新莊送紀念明信片的活動等，新莊場次更引進超夯人氣行動餐車，歡迎踴躍前往參加。

樂團南非

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