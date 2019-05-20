偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



豪雨狂炸北台灣，新北市水利局與民間首創的「偵水志工」，不畏風雨前往易積淹水地區巡查並排除淹水問題，默默為民服務，另外，針對今災情較嚴重的林口地區，由於該處沒有成立偵水志工，地方的環境保護水志工也向水利局提出偵水志工的申報，期盼林口偏鄉地區未來也能受惠。

防汛志工汐止分隊隊員林忠文表示，由於汐止有成立偵水志工，所以遇到豪大雨或是颱風的時候，他們都會依照個人被分配的區域去做巡視，主要巡查地點是以居住的範圍附近，以及容易淹水的地方。

「今天有阿嬤機車在中興路涵洞拋錨，我就趕快去幫她牽」林忠文說，很多人看他們風大雨大的時候，還要出去巡邏，但「我是覺得不辛苦啦！就是希望能幫汐止做點事」。

對於今天巡視的情況，林忠文表示，由於暴雨炸北台，他就開著吉普車到容易淹水的地方查看，「因為車上都有裝備，如果遇到需要排除的事情就很方便」，也因為這樣，他發現內溝溪往南湖橋腳踏車道有樹木倒塌時，立刻拿起車上裝備，把倒塌樹木鋸掉且清除掉，同時回報水利局有這樣的情況。

但林忠文說到，雖然在裝備及訓練上沒有太大的問題，但在巡視過程中，發現許多易淹水地區都沒設置水位標高尺，「像是南陽街、南湖橋下及中興路涵洞都是易淹水的地方，但沒有水位標高尺，他們很難通報淹水程度。」

「像林口偏遠地區就沒有這麼幸運了」林忠文也提到，因林口、淡水、三芝等地方都出現嚴重的災情，但林口瑞平，因為沒有偵水志工或是防汛志工，只有環境保護水志工，所以今天瑞平溪暴漲，而且有漂流木堵注大排導致雨水排不出去，第一時間不知道向誰求助，因此他馬上幫忙通報水利局，並再由林口區公所派人協助，「如果有偵水志工的話，第一時間就可以趕到現場解決、通報」。

針對林口偏鄉地區的防汛問題，林口大南灣水環境巡守隊洪姓女隊長表示，針對瑞平溪發現漂流木堵塞大排的情況，林口區公所已經派人來處理完畢，但由於林口區域廣大，希望包含林口溪、瑞平溪等偏遠地方能夠成立偵水志工。

她表示，這兩年暴雨水量較多，去年同樣因為暴雨導致樹木倒塌，所幸有裝置鐵欄杆，所以才沒有漂流木堵住大排，但今年少了鐵欄杆，突然間暴雨侵襲，才驚覺在人力及設備上都有需求。