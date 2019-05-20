8年5萬戶公宅政策 柯文哲指被張景森教壞

2019-05-20 16:02 中央社 台北20日電



台北市長柯文哲表示，當時的8年5萬戶公宅政策，是政務委員張景森「教壞的」。 聯合報系資料照片／記者胡經周攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今天說，台北市目前有近2萬戶公宅，將搭配包租代管等政策，用多元方式滿足民眾需求，並指當時的8年5萬戶公宅政策，是政務委員張景森「教壞的」。

柯文哲上午到台北市議會專案報告，內容包括雙子星開發案、大巨蛋案、公宅政策與包租代管成效、都市更新及危老建物改建方案。

他說，包含已完工、施工中、已決標及招標中、規劃中在內，台北市有1萬9802戶公共住宅，將搭配租金補貼、包租代管等政策，用多元方式滿足民眾需求，目前規劃可增至4萬4700戶以上。

柯文哲表示，會把政府手上的公宅蓋完，之後不一定政府來蓋，尤其少子化，涉及私校校地釋出等問題。

他說，未來將引入民間資源TDO開發策略地區獎勵容積回饋、EOD公有建物複合使用（含私校退場土地）、盤點低度利用公有土地、都市計畫變更回饋、與中央合作交換取得土地、聯合開發、參與都市更新分回住宅、修繕市有閒置眷舍等，興辦社會住宅。

由於柯文哲坦承8年5萬戶公宅政策方向不對，國民黨市議員秦慧珠、吳世正提出質疑，秦慧珠詢問柯文哲「當年把你教壞的是不是張景森？」，柯文哲回答「是」。

吳世正質疑，柯文哲當時為了選舉先喊先贏，如今政策跳票後反指戰略錯誤，柯文哲則回答「是教練有問題」，吳世正認為，柯文哲是市長，卻把責任歸咎在張景森身上，要求柯應對公宅政策跳票道歉。

柯文哲表示，目標還是在8年內規劃5萬戶公宅，而時間還沒到，不用緊張、不要放棄；而他答覆國民黨市議員戴錫欽質詢時說，「學校用地是最後一招」。

記者要訪問政務委員張景森的回應，卻未接通電話。