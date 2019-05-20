新北暴雨釀災 防災資訊僅有1項

2019-05-20 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



北台灣今上午降下豪大雨，新北市淡水、三芝等地因為大雨造成多路段積淹水，新北市長侯友宜今上午前往勘災後，並在透過臉書呼籲民眾關注我的新北市FB粉絲專頁及Line官方帳號，市府會立刻更新相關資訊，不過實際點開來看，卻只有1項二重疏洪道淹水道路管制的訊息，並未提到有關淡水的訊息，僅有侯友宜臉書稍微提到淡水多處淹水。

市議員鄭宇恩說，消防、工務、水利等局處人員第一時間又出面救災，在第一線處理災情無法第一時間提供資訊情有可原，但後端的新聞局、秘書處等單位應該儘速彙整資料，透過官方平台發布預警訊息避免民眾前往，僅提供1條訊息，防災資訊慢半拍。

新聞局長蔣志薇表示，Line官方帳號、FB粉絲專頁主要根據防災中心通報，對全新北市有關的重大訊息才會通報，但外來也可以思考，提供專區將相關防災資訊提供給民眾。

新北淡水、三芝等地今上午2小時內降下近2百毫米的雨量，根據新北災害應變中心統計，截至中午12點為止，總計受理134件災情，積淹水108件、路樹傾倒6件、道路坍方落石6件，另因淹水造成3件車輛受困，成功救出共12人(7男5女)。

淡水就有7處積淹水，甚至有車輛因此拋錨導致全線封閉，也有涵洞淹水因此封閉；林口地區也有小巴士深陷1公尺的水深，導致6名民眾受困；五股地區疏洪一路高速公路橋下，也發現6名民眾因淹水而受困淹，幸好警消緊急救援，並未有人員傷亡。

各地傳出災情後，新北市長侯友宜也前往各地勘災，事後更透過臉書呼籲民眾隨時關注新聞頻道、「 我的新北市」FB粉絲專頁及Line官方帳號(@ntpc)，市府會立即更新相關注意事項及停班停課通知。