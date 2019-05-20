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大雨漸緩 新北災害應變中心持續處理災情

2019-05-20 15:19聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

為因應梅雨鋒面挾帶大雨通過，新北市災害應變中心於昨（20）天晚上8時開始監看鋒面對流系統發展，並預劃各項整備作業。今日上午風雨逐漸加大，新北災害應變中心於8時啟動強化三級開設，9時45分提升為二級開設，21個區公所亦同步開設，直至13時雨勢趨緩。

新北市災害應變中心表示，本次鋒面降雨以本市北海岸地區為主，今日上午7時，第一波對流系統移入新北北海岸，並於8時逐漸通過。截至今日上午12時止，24小時累積雨量以淡水地區222mm最多，未達停班停課標準；災害應變中心開設期間，總計受理134件災情，合計積淹水108件、路樹傾倒6件、道路坍方落石6件；另因淹水造成3件車輛受困，成功救出共12人。

新北市侯友宜市長今日上午11時也前往淡水區視察災情，並到三芝區公所與市府災害應變中心視訊聯繫，掌握所有災害處置情形。

土石流警戒部分，農委會水土保持局發布新店、烏來2區3里5條土石流黃色警戒，目前無土石流紅色警戒，已要求2處區公所進行疏散避難勸告。

新北市長侯友宜呼籲市民，注意氣象資訊並提醒民眾受此鋒面影響期間，避免前往山區或溪流活動；海邊將出現長浪及強陣風，請勿前往海邊觀浪；低窪地區請慎防淹水，千萬不可掉以輕心，配合市府各項預防性避難及管制措施，防汛準備中若需推置砂包，可向各地區公所申請；請民眾隨時注意市府官網所發布新聞資訊。

新北市政府為因應鋒面，成立災害應變中心。記者柯毓庭／翻攝
新北市政府為因應鋒面，成立災害應變中心。記者柯毓庭／翻攝
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新北市長侯友宜前往淡水區視察災情。記者柯毓庭／翻攝
新北市長侯友宜前往淡水區視察災情。記者柯毓庭／翻攝
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新北市政府為因應鋒面，成立災害應變中心。記者柯毓庭／翻攝
新北市政府為因應鋒面，成立災害應變中心。記者柯毓庭／翻攝
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土石流淹水

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