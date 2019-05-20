大巨蛋陷關說疑雲 李文宗、市府官員拒測謊

2019-05-20 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



大巨蛋爭議不斷，台北市都發局前局長林洲民多次在臉書指控，市長柯文哲高中同學、市長室前主任李文宗惡意干涉都發局的專業審查，不過日前政風處調查認定「沒有構成刑事不法」；林洲民昨於臉書重申，去年市府內部會議，大巨蛋的都市設計審議不斷被外力用「遠雄觀點」惡意干擾，許多市府官員也與會，他譴責這種不當行為，也可以接受測謊，對自己所言負全責。

台北市長柯文哲今天赴市議會專案報告，民進黨市議員簡舒培、國民黨市議員徐弘庭要求李文宗上台答詢，數度追問敢不敢測謊？李文宗則說，之前政風處的調查，18位被訪談的官員都有簽字，他自己也有，所以「這件事（指測謊）我不願意」。

另外，同樣接受政風處訪談的官員，包括台北市秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、環保局長劉銘龍、體育局長李再立等人，皆回應「沒必要」、「不願意」；2016年曾為揪出市府洩密內鬼動用「測謊」的市長柯文哲則說，當年為測謊的事，灰頭土臉。

簡舒培、徐弘庭不滿官員答覆，準備繼續追問時，不過，議長陳錦祥卻頻頻示意，指質詢時間已經結束了，要求市府書面回覆。

柯文哲今赴市議會專案報告，包括大巨蛋案，簡舒培質詢時，要求包含李文宗在內的官員上台，她痛批，林洲民於政風處報告說，願意對自己講的話完全負責，現在大家各說各話，站在台上的人敢接受測謊？並反譏公開透明的柯文哲，官員不敢測謊。

徐弘庭也質疑，願不願意測謊是你們的選擇，但台北市民都在看，柯文哲任內的大巨蛋沒做到公開透明，既然林洲民願意當吹哨者，選擇用政治人格、用測謊擔保，各官員願意用政治生命跟林洲民對賭？

面對市議員數度追問是否接受測謊？李文宗回說，在政風處的調查中，已有18人簽字證實，他自己也有簽，「這件事我不願意（測謊）」；法務局長袁秀慧也說，她不會接受測謊，不是敢不敢，而是不會為這件事測謊，又說大巨蛋不能賣，怎會有售價的問題？