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腰圍過大恐有代謝症候群 北市量腰測血壓送禮券

2019-05-20 12:45聯合報 記者翁浩然╱即時報導

腹部脂肪堆積過多使腰圍超過理想值，將影響身體代謝，易導致高血脂、高血壓等慢性疾病，尤其高血壓已蟬聯3年國人十大死因第8名；北市衛生局本月因此舉辦「腰您量血壓，健康帶回家」獎勵活動，今天起到月底，18歲以上民眾到衛生局公告的腰圍血壓測量站檢查並上網登錄檢測結果回答問題，就有機會獲得200元到5000元不等的禮券。

根據衛生福利部國民健康署104年中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查成果報告，50歲以上中老年自述曾經醫師診斷患有高血壓的比例達36.9%，其中65歲以上女性患高血壓比例高於男性，推估台北市50歲以上罹患高血壓人數高達39萬人，另蒐集107年北市學童測量爸媽腰圍資料，發現近4成腰圍已超出正常值，即成年人男性90公分、女性80公分以內的標準。

為強化市民對血壓及腰圍的重視，衛生局結合12行政區健康服務中心、醫療院所、社區健康量測站及全聯服務中心、中興保全等單位，辦理「腰您量血壓，健康帶回家」獎勵活動，凝聚社區力量，形成健康量測網絡，讓民眾更方便量測血壓或腰圍管理自主健康，及早發現慢性病，有助早期治療。

台北市醫師公會基層醫療委員會召集委員、醫師張孟源則提醒，代謝症候群是是血壓、血脂、血糖、腰圍異常的統稱，是種健康危險訊號，代表罹患心血管疾病機會大大增加，死亡率是一般人的 1.5 至 2.5 倍，尤其是腹部肥胖的民眾，罹患「代謝症候群」風險是一般人的4至6倍，且與代謝症候群相關的腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、腎臟疾病及高血壓性疾病即佔了國人前十大死因中的五項，總數更遠超過第一名的癌症。

衛生局表示，今天起到31日，成年民眾於社區測量站完成腰圍與血壓量測後，掃描活動QR code登錄量測結果並進行健康益智問答答對，將可抽獎，最高獎項為5000元禮券，共3名，其次為1000元禮券50名，200元禮券則有100個名額。

北市衛生局本月舉辦「腰您量血壓，健康帶回家」獎勵活動，今天起到月底，18歲以上民...
北市衛生局本月舉辦「腰您量血壓，健康帶回家」獎勵活動，今天起到月底，18歲以上民眾到衛生局公告的腰圍血壓測量站檢查並上網登錄結果回答問題，就有機會獲得200元到5000元不等的禮券。圖／衛生局提供
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