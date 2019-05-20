老建築的春天！9家建築事務所一起辦公

2019-05-20 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市繼光工務所一樓共用空間有廚房大吧台，進駐的業者蔡孟珊喜歡這裡有家的感覺，還有「店狗」很療癒。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台中市嶄新的辦公大樓林立，但也有人愛舊城區跨越一甲子的老房子；老舊窗花、壁貼磁磚訴說昔日歲月，吸引著建築、手作、文創、餐飲業進駐，進行一場場「再生活化」的寧靜革命。

繼光街巷弄內的「繼光工務所」，前身為家庭紡織代工廠，隨著家庭手工業沒落興衰敗落，木磚造結構塌陷、破敗，屋頂破了個大洞，一群建築人看上了這棟2層樓、各35坪的老屋，花一年時間整理，保留舊建築散發的靜謐、人文特質，打造成辦公、集會的多功能空間。

主持改造的建築師賴人碩說，老建築改造後，一樓共用空間，有廚房大吧台，另一側大空間掛了2個秋千，可辦演講、工作坊，也可放空讓孩子玩；2樓9個事務所、30座位的辦公空間。進駐2年來，覺得能在有文化、歷史的空間內工作，很有生活感。

建築師陳冠勳認為，9個事務所一起辦公，很像大學時代的室友，可以聊接案、互相吐槽也激發靈感。

蔡孟珊進駐一樓廚房吧台區近2個月，製做洋式和菓子供應飯店。蔡孟珊說，她很意外可以像國外一樣，進駐共享辦公室，很有家的感覺，累的話一旁就有沙發休息，還有一隻「店狗」柴犬在旁邊睡覺，或安靜的走來走去，很療癒，狗狗過來就拍一拍，覺得很舒服，樓上的30名建築師很好，吃飯時可以聯天，以前找不到人試吃，現在樓上建築師很樂意分享試吃經驗。