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老建築的春天！9家建築事務所一起辦公

2019-05-20 11:10聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市繼光工務所一樓共用空間有廚房大吧台，進駐的業者蔡孟珊喜歡這裡有家的感覺，還...
台中市繼光工務所一樓共用空間有廚房大吧台，進駐的業者蔡孟珊喜歡這裡有家的感覺，還有「店狗」很療癒。記者趙容萱／攝影
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台中市嶄新的辦公大樓林立，但也有人愛舊城區跨越一甲子的老房子；老舊窗花、壁貼磁磚訴說昔日歲月，吸引著建築、手作、文創、餐飲業進駐，進行一場場「再生活化」的寧靜革命。

繼光街巷弄內的「繼光工務所」，前身為家庭紡織代工廠，隨著家庭手工業沒落興衰敗落，木磚造結構塌陷、破敗，屋頂破了個大洞，一群建築人看上了這棟2層樓、各35坪的老屋，花一年時間整理，保留舊建築散發的靜謐、人文特質，打造成辦公、集會的多功能空間。

主持改造的建築師賴人碩說，老建築改造後，一樓共用空間，有廚房大吧台，另一側大空間掛了2個秋千，可辦演講、工作坊，也可放空讓孩子玩；2樓9個事務所、30座位的辦公空間。進駐2年來，覺得能在有文化、歷史的空間內工作，很有生活感。

建築師陳冠勳認為，9個事務所一起辦公，很像大學時代的室友，可以聊接案、互相吐槽也激發靈感。

蔡孟珊進駐一樓廚房吧台區近2個月，製做洋式和菓子供應飯店。蔡孟珊說，她很意外可以像國外一樣，進駐共享辦公室，很有家的感覺，累的話一旁就有沙發休息，還有一隻「店狗」柴犬在旁邊睡覺，或安靜的走來走去，很療癒，狗狗過來就拍一拍，覺得很舒服，樓上的30名建築師很好，吃飯時可以聯天，以前找不到人試吃，現在樓上建築師很樂意分享試吃經驗。

種籽手作業者黃美倩因為爺爺以前在中區教書，也愛上這裡的人文氣息，花了半年租下巷弄裡的老公寓，還找來同業林偉一起進駐。黃美倩說，這裡原本是診所，醫師娘在2樓教鋼琴，她保留老屋的舊式木窗、木書櫃，以及舊沙發，屋主也很放心。

台中市中區巷弄內繼光工務所的二樓，有九個事務所、卅個座位在同一辦公空間上班。記者...
台中市中區巷弄內繼光工務所的二樓，有九個事務所、卅個座位在同一辦公空間上班。記者趙容萱／攝影
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建築師賴人碩說，會選擇老屋改造成繼光工務所，是想重溫大學時代同學、學長在系辦內一...
建築師賴人碩說，會選擇老屋改造成繼光工務所，是想重溫大學時代同學、學長在系辦內一起做報告的美好時光。記者趙容萱／攝影
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台中市繼光工務所一樓共用空間掛著秋千，除了可以辦演講、工作坊，還可以在家庭日放空...
台中市繼光工務所一樓共用空間掛著秋千，除了可以辦演講、工作坊，還可以在家庭日放空讓孩子們玩。記者趙容萱／攝影
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台中市中區巷弄內繼光工務所的二樓，有九個事務所、卅個座位在同一辦公空間上班。記者...
台中市中區巷弄內繼光工務所的二樓，有九個事務所、卅個座位在同一辦公空間上班。記者趙容萱／攝影
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