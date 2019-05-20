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大巨蛋工期展延仲裁出爐 柯文哲：又被延500多天

2019-05-20 10:40聯合報 記者張世杰╱即時報導

大巨蛋爭議不斷，遠雄以行道樹遷移延宕為由，提出工期展延697天，上周仲裁結果出爐，遠雄獲得展延510天。台北市長柯文哲今天赴議會專案報告，提到仲裁結果一事，指上周五宣判出爐，工期又被延長500多天，代表大巨蛋目前仍在合法工期、不算違約。

根據北市府資料，遠雄曾以環評要求增加綠建築標章、工法調整為由，提出工期展延1452天，最後獲得展延922天，讓大巨蛋興建期限展延至2017年10月25日；不過，遠雄又以行道樹遷移延宕為由，提出工期展延697天，最近仲裁結果出爐，遠雄獲展延510天。

針對仲裁結果，遠雄發言人楊舜欽表示，這次仲裁主要針對移樹不可歸責於遠雄的部分，尊重仲裁結果，雙方在爭執的部分，就回歸契約和法令，後續仍繼續在建照變更上努力，遠雄還是以完成履約作為和市府共同努力的目標。

柯文哲今天赴市議會專案報告，護樹團體在門口陳情，訴求「解約拆蛋」，柯文哲接下陳情書，隨即步入議會。媒體追問大巨蛋是否影響支持度？柯說「這是要解決的問題」；媒體又問任內會解決？柯說「當然當然」

柯文哲於專案報告時表示，大巨蛋的選址、零權利金、建物量體暴增，都不是他任內決定的，若拆的掉當然拆，但台灣還是法治國家，一拆對方一定假扣押，北市府就要提出反假扣押，相當複雜，結局就進入法律糾紛。

柯文哲又說，大巨蛋不按圖施工所以停工，要申請新的建照，有三關要解決，包括台灣建築中心審查、都審、環評，全部完成就能重新開工；都審的防災避難模擬條件，這是攻防焦點，現在是59833來設定電腦模擬。

另外，柯文哲提到，原本大巨蛋工期在2017年10月25日止，但移樹問題，遠雄申請仲裁，上周五宣判出爐，工期又被延長500多天，按照仲裁庭判決，大巨蛋還在興建工期、不算違約，所以北市府未以這理由解約，北市府會繼續觀察。

台北市長柯文哲今天赴議會專案報告。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今天赴議會專案報告。記者張世杰／攝影
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大巨蛋柯文哲

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