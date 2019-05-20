520金包里二媽回娘家 萬人海岸行腳祈福

2019-05-20 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



「金包里二媽回野柳媽祖洞」活動今天上午雨中啟程，新北市長侯友宜與慈護宮董事長游忠義點燃起馬炮，並為二媽神轎扶鑾起駕，隨後展開來回約18公里海岸行腳，陪二媽回野柳海蝕洞「娘家」，不只國內信徒隨行，也有外國遊客參與，感受台灣特殊風土民情的祭典。

侯友宜說，金山慈護宮今年建廟210年，每年舉辦的遶境出巡及二媽回野柳海蝕洞活動，不但是市府公告的無形文化資產，也是遠近馳名的媽祖遶境盛會。昨天遶境遇國中會考考場靜音通過，展現優質廟會文化。

游忠義表示，金山媽祖每年農曆4月15日遶境出巡，隔天海岸退潮時，會恭請金面二媽回到昔日「居住」的野柳海蝕洞作客，是全台唯一配合潮退的宗教慶典。今年特別打造鑾椅，首度讓信眾在廟內護衛隊陪同下，徒手接力傳接「出巡媽」，陪二媽回娘家。

行腳隊伍由慈護宮出發，途經金包里老街，沿海岸公路步行往萬里區野柳，預定今天下午2點抵達200年前，二媽被發現的海蝕洞（媽祖洞）辦祭典。