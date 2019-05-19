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連長不累 陸軍首位女性特戰連長曝光

新莊首座水岸電梯啟動！打造無障礙河濱公園

2019-05-19 22:40聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

侯友宜與身心障礙者一起駕駛手搖車到大漢橋，再換騎乘自行車一路到華江橋，並欣賞沿途...
侯友宜與身心障礙者一起駕駛手搖車到大漢橋，再換騎乘自行車一路到華江橋，並欣賞沿途融合新北特色的世界名作「新北上河圖」，另外侯友宜也與「拾穗」、「熱氣球」兩幅立體堤防彩繪拍照。圖／新北市高管處提供
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新北市新莊新月橋為全台雙跨距最長的鋼拱橋，為提供長者、孕婦及行動不便者能更方便親近水岸空間，新北市政府於新月橋新莊及板橋端各興建一部水岸電梯，今日正式啟用，新北市長侯友宜也到場巡視，並與身心障礙者一同騎乘手搖式自行車

新月橋為一座跨越大漢溪的非車輛行走橋樑，銜接板橋板橋435藝文特區及新莊老街，是專為行人與自行車通行的休憩景觀橋，橋上除了有規劃4座不同特色的觀景休憩平台外，還有長60公尺，以透明強化玻璃打造的超人氣「天空步道」。

「今日啟用的新月橋電梯，是新莊區及板橋區第一座水岸電梯」侯友宜表示，除了新莊外，目前還有永和區福和橋水岸電梯正在興建中，未來也將持續尋找合適興建水岸電梯用地，讓更多長者及行動不便民眾能更方便親近水岸。

侯友宜表示，河濱公園的園區內不但保有生態，還能騎自行車運動，並沿路欣賞美麗的彩繪，是個最棒的休閒好去處，而電梯的興建，除了能讓有需要的人更便利親近水岸空間外，電梯中還有彩繪檔地的風俗民情，此外，其大小可同時容納2台身心障礙者的腳踏車，使用非常方便。

隨後，侯友宜與身心障礙者一起駕駛手搖車到大漢橋，再換騎乘自行車一路到華江橋，並欣賞沿途融合新北特色的世界名作「新北上河圖」，另外侯友宜也與「拾穗」、「熱氣球」兩幅立體堤防彩繪拍照。

新北市高灘地工程管理處表示，新北河濱公園目前有11座電梯，皆具備可同時容納2部自行車的加大車廂、兼顧防水通風的設計、設置遠端數位監控系統的安全管理以及融合地方特色的美觀設計等4大特色，高管處表示，由於河濱公園與市區間有高聳的堤防，為讓行動不便民眾能享受親水的體驗，努力打造優質且無障礙河濱公園，讓新北市成為友善無障礙城市。

此外，在大漢橋到華江橋區間長約2000公尺的新北河濱藝廊，也結合新北特色與世界名畫，讓民眾在騎腳踏時，也能愜意欣賞創意畫作，而市府也積極推廣手搖自行車運動，在河濱自行車道租借站內設有手搖車出借的服務，提供身障民眾免費使用，希望行動不便的民眾在假日休閒時，能與家人朋友走出戶外，把握難得的相處時光。

新北市新莊新月橋為全台雙跨距最長的鋼拱橋，為提供長者、孕婦及行動不便者能更方便親...
新北市新莊新月橋為全台雙跨距最長的鋼拱橋，為提供長者、孕婦及行動不便者能更方便親近水岸空間，新北市政府於新月橋新莊及板橋端各興建一部水岸電梯，並於今日正式啟用。圖／新北市高管處提供
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侯友宜與身心障礙者一起駕駛手搖車到大漢橋，再換騎乘自行車一路到華江橋，並欣賞沿途融合新北特色的世界名作「新北上河圖」，另外侯友宜也與「拾穗」、「熱氣球」兩幅立體堤防彩繪拍照。圖／新北市高管處提供
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侯友宜與身心障礙者一起駕駛手搖車到大漢橋，再換騎乘自行車一路到華江橋，並欣賞沿途融合新北特色的世界名作「新北上河圖」，另外侯友宜也與「拾穗」、「熱氣球」兩幅立體堤防彩繪拍照。
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