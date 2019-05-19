親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

微軟沒輒了！這次更新包括Windows XP等舊系統

鋒面20日到 全台防大雨豪雨

學校周邊出現情色夾娃娃機 中市府將稽查

2019-05-19 19:55中央社 台中19日電

立法委員黃國書台中市議員黃守達最近接獲民眾陳情指出，學校周邊出現情色夾娃娃機，台中市政府今天表示，如獲通報將進行聯合稽查，了解是否違反相關法令規定後依法裁處。

夾娃娃機台隨處可見，民進黨籍立委黃國書與中市議員黃守達指出，最近接獲民眾陳情，台中市不少學校附近出現情色夾娃娃機，例如在南區一所國中附近就發現陳列成人用品的夾娃娃機台。

黃守達說，他到現場發現店內無常駐人員管理，任何人都可隨意進出。娃娃機內商品如果被夾完，廠商還會補貨，可見生意相當不錯。他質疑到底誰在消費，現場也無人把關，市長盧秀燕自許為媽媽市長，卻放任這種違反兒少法的事情發生。

黃國書指出，如果夾娃娃機設置在任何人都可自由進出的場所，裡面販賣成人情趣用品，就已違反「兒童及少年福利與權益保障法」，而且依法規定，經主管機關認定足以危害兒少身心健康的場所，應距離幼兒園、國民中小學、高中、職校200公尺以上始得營業。

台中市經發局說，為稽核夾娃娃機內容物，如經學校及轄區警察通報，認定有影響學童身心健康或管理疑慮的場所，市府將進行聯合稽查，瞭解商家是否違反消防、建管、噪音、菸害防制、動物保護、兒童及少年福利與權益、賭博、妨害風化、仿冒等相關法令規定。

經發局指出，夾娃娃機內如有情趣用品、菸品，將由社會局、衛生局及警察局依「兒童及少年福利與權益保障法」或「社會秩序維護法」及「菸害防制法」等相關條例裁處。

夾娃娃機台中市黃國書

相關新聞

新北YouBike傷害險8成未投保 交通局籲快登錄

2019-05-19 17:19

連日豪雨成災 移工大漢溪捕魚受困暴漲溪水

2019-05-19 16:55

水土保持宣導結合氣墊跳跳屋 瞬間成大型兒童樂園

2019-05-19 14:57

雙胞胎姊妹脫貧從軍 每月合領7萬2

2019-05-19 00:03

北市準公幼開放申請 盼招20~24私幼

2019-05-18 23:51

來這遛小孩／花博舞蝶遊戲場 老少都能玩

2019-05-18 23:51

北市防飆車 自強隧道也要區間測速

2019-05-18 23:45

蟾蜍山文資 台科大願撥用 文化局未說接手

2019-05-18 23:42

菁桐師生防汛演習 夜宿活動中心

2019-05-18 23:40

健康公宅租戶收入超標 「搬家令」惹議

2019-05-18 23:35

新北自造者嘉年華 用腦波讓掌上無人機起飛

2019-05-18 23:24

有別禿子、燕子 探子布局「像辦案」

2019-05-18 23:17

市政上軌道 侯友宜：7、8月出訪

2019-05-18 23:12

「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47

金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私 我是專家

2019-05-18 19:40

北市公幼招生 520雙軌起跑

2019-05-18 14:23

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

柯文哲逛瑞豐夜市引人潮 攤商互說「柯P要選總統了」

2019-05-18 21:53

南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

屏東蛋鴨場確診禽流感 場主紅著眼不忍看撲殺

2019-05-18 21:13

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

桃市校園首創 內壢國中食物銀行像便利店

2019-05-18 23:17

扭蛋巴士到彰化 親子同樂

2019-05-18 23:27

「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50

鋒面帶來強降雨 石門水庫今晚6點起調節性放水

2019-05-19 17:02

台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04

雙胞胎姊妹脫貧從軍 每月合領7萬2

2019-05-19 00:03

影／200歲巨木難敵豪雨 暗夜傾倒如強震毀8宅3車

2019-05-19 19:04

怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22

十大法律事務所首度進軍桃園 七年級律師當家

2019-05-18 20:57

影／柯P逛夜市人氣爆表 民眾高喊選總統

2019-05-18 22:18

叫阮第一名╱咖啡水果Bar 延續自家味 賣出巧思

2019-05-18 23:37

台灣鐵路極西點在台南 這些鐵路旁景致以後都看不到了

2019-05-19 19:09

樓梯變畫布 全國版畫首獎成公正國小打卡景點

2019-05-19 07:57

影／用生命為台灣林業保種 正妹攀30公尺大樹採種

2019-05-19 07:53

桃園綠色消費樂購月還有3場 別錯過A好康的機會

2019-05-18 21:52

台南新化五寶節 大廚秀廚藝表揚模範農民親子同樂

2019-05-18 20:21

台鐵宜線慶百年 「機關車女王」巡遊！開放售票

2019-05-18 23:57

綠島千人海上長泳今早登場 歌手陳昇也來

2019-05-19 09:58

一雙醫療的手假日捲袖淨灘 感動村民「這天使哪來的」

2019-05-19 13:45

桃園16萬盞高壓鈉燈 將更換為智能LED

2019-05-19 11:21

影／用生命換種子 林業採種員辛苦又危險一度沒落

2019-05-19 07:52

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

日遊客驚見碧潭草地被噴漆 水利局緊急補救

2019-05-19 13:48

義消救災能力檢測 高市獲滿百特優

2019-05-18 20:20

健康公宅租戶收入超標 「搬家令」惹議

2019-05-18 23:35

鄭文燦：博物館不只典藏或專家研究 每人都是博物學家

2019-05-18 20:33

高雄軍事觀光 串連哈瑪星、駁二

2019-05-18 23:26

最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13

高雄六龜原生茶樹插枝育苗栽種 重新打響名號

2019-05-19 12:56

外澳飛行傘基地全台模範生 法令限制至今「妾身未明」

2019-05-19 16:16

92歲糖鐵老司機從煤工當到教練 躲過空襲繼續開

2019-05-18 23:49

荔枝椿象席捲彰化 員林車站、校園爆蟲蟲危機

2019-05-18 23:27

有別禿子、燕子 探子布局「像辦案」

2019-05-18 23:17

北市防飆車 自強隧道也要區間測速

2019-05-18 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top