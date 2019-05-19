學校周邊出現情色夾娃娃機 中市府將稽查

2019-05-19 19:55 中央社 台中19日電



立法委員黃國書與台中市議員黃守達最近接獲民眾陳情指出，學校周邊出現情色夾娃娃機，台中市政府今天表示，如獲通報將進行聯合稽查，了解是否違反相關法令規定後依法裁處。

夾娃娃機台隨處可見，民進黨籍立委黃國書與中市議員黃守達指出，最近接獲民眾陳情，台中市不少學校附近出現情色夾娃娃機，例如在南區一所國中附近就發現陳列成人用品的夾娃娃機台。

黃守達說，他到現場發現店內無常駐人員管理，任何人都可隨意進出。娃娃機內商品如果被夾完，廠商還會補貨，可見生意相當不錯。他質疑到底誰在消費，現場也無人把關，市長盧秀燕自許為媽媽市長，卻放任這種違反兒少法的事情發生。

黃國書指出，如果夾娃娃機設置在任何人都可自由進出的場所，裡面販賣成人情趣用品，就已違反「兒童及少年福利與權益保障法」，而且依法規定，經主管機關認定足以危害兒少身心健康的場所，應距離幼兒園、國民中小學、高中、職校200公尺以上始得營業。

台中市經發局說，為稽核夾娃娃機內容物，如經學校及轄區警察通報，認定有影響學童身心健康或管理疑慮的場所，市府將進行聯合稽查，瞭解商家是否違反消防、建管、噪音、菸害防制、動物保護、兒童及少年福利與權益、賭博、妨害風化、仿冒等相關法令規定。

經發局指出，夾娃娃機內如有情趣用品、菸品，將由社會局、衛生局及警察局依「兒童及少年福利與權益保障法」或「社會秩序維護法」及「菸害防制法」等相關條例裁處。