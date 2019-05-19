親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

詐上海經理得手3億 詐欺犯喪命台中茶館

索羅門議員施壓要與陸建交？外交部：仍難有共識

新北YouBike傷害險8成未投保 交通局籲快登錄

2019-05-19 17:19中央社 新北19日電

新北市公共自行車（YouBike）上線營運數共1萬6418輛，每天約有9萬人次使...
新北市公共自行車（YouBike）上線營運數共1萬6418輛，每天約有9萬人次使用，然而仍有8成會員尚未完成YouBike傷害險投保。 圖／聯合報系資料照片
分享

新北市公共自行車（YouBike）上線營運數共1萬6418輛，每天約有9萬人次使用，然而仍有8成會員尚未完成YouBike傷害險投保，新北市政府交通局呼籲民眾盡快上網登錄。

新北市交通局指出，新北市公共自行車YouBike全市共有540場站，每天使用人次突破9萬，且逐漸增加中，然而自去年起實施YouBike傷害險後，在新北、台北、桃園等3市共112萬會員中，仍有約8成的人沒有完成投保。

交通局表示，民眾可在場站自動服務機登錄投保傷害險，或是在YouBike官網登錄個人資料完成投保程序，每一張票卡僅能登記一名被保險人，若登載的資料與發生事故傷者資料不同則無法獲得理賠。

交通局指出，投保民眾在使用本人註冊的會員卡片租借YouBike時，即可享有傷害險保障，保費由新北市政府支應，騎乘時須使用本人登錄的卡片，才可享有保險權益，若騎乘時不幸發生意外造成死亡或殘廢失能，保險理賠最高新台幣100萬元，住院醫療日額最高1000元。

交通局強調，傷害險屬於人身保險，依保險法規定必須採實名制，並由保險人同意，會員須完成登錄才有保障，呼籲民眾盡快上網登錄，保障騎乘權益。

保險YouBike

相關新聞

鋒面帶來強降雨 石門水庫今晚6點起調節性放水

2019-05-19 17:02

連日豪雨成災 移工大漢溪捕魚受困暴漲溪水

2019-05-19 16:55

水土保持宣導結合氣墊跳跳屋 瞬間成大型兒童樂園

2019-05-19 14:57

雙胞胎姊妹脫貧從軍 每月合領7萬2

2019-05-19 00:03

北市準公幼開放申請 盼招20~24私幼

2019-05-18 23:51

來這遛小孩／花博舞蝶遊戲場 老少都能玩

2019-05-18 23:51

北市防飆車 自強隧道也要區間測速

2019-05-18 23:45

蟾蜍山文資 台科大願撥用 文化局未說接手

2019-05-18 23:42

菁桐師生防汛演習 夜宿活動中心

2019-05-18 23:40

健康公宅租戶收入超標 「搬家令」惹議

2019-05-18 23:35

新北自造者嘉年華 用腦波讓掌上無人機起飛

2019-05-18 23:24

有別禿子、燕子 探子布局「像辦案」

2019-05-18 23:17

市政上軌道 侯友宜：7、8月出訪

2019-05-18 23:12

「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47

金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私 我是專家

2019-05-18 19:40

北市公幼招生 520雙軌起跑

2019-05-18 14:23

呂洞賓廟捐7輛救護車 消防局：柯P很重視到院前救護

2019-05-18 13:34

汛期防災演練 菁桐國小生夜宿避難收容所炊飯

2019-05-18 13:12

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

柯文哲逛瑞豐夜市引人潮 攤商互說「柯P要選總統了」

2019-05-18 21:53

南投暴雨成災 旅宿業者送暖免費盥洗和住宿優惠

2019-05-18 21:12

屏東蛋鴨場確診禽流感 場主紅著眼不忍看撲殺

2019-05-18 21:13

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

影╱糖鐵全台第一條載客線 新營鹽水線慶110周年

2019-05-18 19:41

扭蛋巴士到彰化 親子同樂

2019-05-18 23:27

「自己故鄉自己顧」 600志工會師救家鄉景點

2019-05-18 21:50

桃市校園首創 內壢國中食物銀行像便利店

2019-05-18 23:17

台南永康一陣大雨 部分低窪路段積水

2019-05-18 21:04

鋒面帶來強降雨 石門水庫今晚6點起調節性放水

2019-05-19 17:02

十大法律事務所首度進軍桃園 七年級律師當家

2019-05-18 20:57

影／柯P逛夜市人氣爆表 民眾高喊選總統

2019-05-18 22:18

雙胞胎姊妹脫貧從軍 每月合領7萬2

2019-05-19 00:03

叫阮第一名╱咖啡水果Bar 延續自家味 賣出巧思

2019-05-18 23:37

「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47

影╱92歲寶島歌王文夏永成戲院登台 粉絲擠爆會場

2019-05-18 18:57

怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22

金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私 我是專家

2019-05-18 19:40

樓梯變畫布 全國版畫首獎成公正國小打卡景點

2019-05-19 07:57

影／用生命為台灣林業保種 正妹攀30公尺大樹採種

2019-05-19 07:53

英倫風雙層扭蛋巴士來了 王惠美帶頭玩起扭蛋

2019-05-18 19:54

台南新化五寶節 大廚秀廚藝表揚模範農民親子同樂

2019-05-18 20:21

桃園綠色消費樂購月還有3場 別錯過A好康的機會

2019-05-18 21:52

台鐵宜線慶百年 「機關車女王」巡遊！開放售票

2019-05-18 23:57

影／九九峰可愛世界動土 打造東南亞最大天網鳥園

2019-05-18 18:57

綠島千人海上長泳今早登場 歌手陳昇也來

2019-05-19 09:58

一雙醫療的手假日捲袖淨灘 感動村民「這天使哪來的」

2019-05-19 13:45

影／用生命換種子 林業採種員辛苦又危險一度沒落

2019-05-19 07:52

義消救災能力檢測 高市獲滿百特優

2019-05-18 20:20

桃園16萬盞高壓鈉燈 將更換為智能LED

2019-05-19 11:21

日遊客驚見碧潭草地被噴漆 水利局緊急補救

2019-05-19 13:48

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

鄭文燦：博物館不只典藏或專家研究 每人都是博物學家

2019-05-18 20:33

健康公宅租戶收入超標 「搬家令」惹議

2019-05-18 23:35

高雄軍事觀光 串連哈瑪星、駁二

2019-05-18 23:26

92歲糖鐵老司機從煤工當到教練 躲過空襲繼續開

2019-05-18 23:49

全球首辦博物館馬拉松 故宮南院相約每年五一八

2019-05-18 18:51

最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top