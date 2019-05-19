貓纜明起進行16天年度檢修 小心別撲空

2019-05-19 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



為了避開6至8月的落雷季，台北捷運公司表示，明天起至6月4日止，貓纜將進行為期16天年度檢修，暫停營運，提醒民眾留意相關訊息，避免出遊撲空掃興。

根據北捷統計，貓纜去年總運量為211萬餘人次，較前年209萬餘人次，增加2萬餘人，成長幅度約1.1%。