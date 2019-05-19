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貓纜明起進行16天年度檢修 小心別撲空

2019-05-19 14:21聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

為了避開6至8月的落雷季，台北捷運公司表示，明天起至6月4日止，貓纜將進行為期16天年度檢修，暫停營運，提醒民眾留意相關訊息，避免出遊撲空掃興。

根據北捷統計，貓纜去年總運量為211萬餘人次，較前年209萬餘人次，增加2萬餘人，成長幅度約1.1%。

北捷表示，依照原廠建議，每年都會檢視貓纜相關設備，進行年度設備大修及測試，確保系統安全及穩定性，今年度檢修項目包含主馬達、索輪組及車站進出口導引裝置等設備。貓纜暫停營運資訊將張貼於捷運及貓纜車站，也可洽該公司24小時客服專線（02）218-12345。

貓纜明起進行16天年度檢修，民眾小心別撲空。本報資料照片
貓纜明起進行16天年度檢修，民眾小心別撲空。本報資料照片
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