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日遊客驚見碧潭草地被噴漆 水利局緊急補救

2019-05-19 13:48聯合報 記者胡瑞玲王長鼎╱即時報導

草怎麼都被染色了？有網友在新北市新店區碧潭，發現碧潭一處自行車道路段旁的護欄重新上色，但疑似工程草率，不但護欄底下的草地全被染色，連一旁的道路指標也被潑及毀損，對此，新北市水利局表示，已緊急請廠商前往改善，目前已全數補救完畢，未來將更嚴格監督所有承包工程。

一名日本籍網友昨在臉書「我是永和人」社團PO文表示，經過新店碧潭的自行車道時，發現路邊進行完畢的油漆工程，為了幫護欄重新上漆，將地上的草一同染色，還毀損了自行車道上的白色道路指標，這名日籍網友批評，「這樣的工程，一點專業度都沒有」。

看到PO文的網友也紛紛留言表示，「丟臉丟到日本了」、「便宜行事，臉鋪個紙板都不願意」、「昨天也在很多人跑步跟騎車的時段施工，經過時都要中毒了」、「這樣的施工驗收還能過？」也有民眾表示，照片看起來像是秀朗橋下的自行車道，可能是搭配秀朗橋捷運站周邊一起做美觀噴漆。

對此，水利局表示，昨日接獲日籍觀光客舉報此項工程疏漏後，水利局立即要求承包商進行改善，並已改善完成，對於施工檢核未盡之處將進行檢討，同時對於承包商疏失承包商。未來對於所有承包工程將會更嚴格監督，並虛心指教外籍朋友及市民的批評指教。

有網友發現新店碧潭一處自行車道路段旁的護欄疑似噴漆工程草率，不但底下的草地全被染...
有網友發現新店碧潭一處自行車道路段旁的護欄疑似噴漆工程草率，不但底下的草地全被染色，連一旁的道路指標也被潑及毀損，對此，新北市水利局表示，已緊急請廠商前往改善，目前已全數補救完畢，未來將更嚴格監督所有承包工程。圖／新北市水利局提供
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有網友發現新店碧潭一處自行車道路段旁的護欄疑似噴漆工程草率，不但底下的草地全被染...
有網友發現新店碧潭一處自行車道路段旁的護欄疑似噴漆工程草率，不但底下的草地全被染色，連一旁的道路指標也被潑及毀損，對此，新北市水利局表示，已緊急請廠商前往改善，目前已全數補救完畢，未來將更嚴格監督所有承包工程。圖／新北市水利局提供
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有網友發現新店碧潭一處自行車道路段旁的護欄疑似噴漆工程草率，不但底下的草地全被染色，連一旁的道路指標也被潑及毀損，對此，新北市水利局表示，已緊急請廠商前往改善，目前已全數補救完畢，未來將更嚴格監督所有承包工程。圖／新北市水利局提供
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有網友發現新店碧潭一處自行車道路段旁的護欄疑似噴漆工程草率，不但底下的草地全被染色，連一旁的道路指標也被潑及毀損，對此，新北市水利局表示，已緊急請廠商前往改善，目前已全數補救完畢，未來將更嚴格監督所有承包工程。圖／新北市水利局提供
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