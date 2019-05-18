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「萬里不能只有萬里蟹」 侯友宜：多發展小農產業

2019-05-18 19:47聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市長侯友宜今天下午4點在萬里區基層訪視座談時表示，萬里不能只有萬里蟹，更需要其它指標性的景點與產業配合，因此在地創生將是未來必須面對的重要課題，尤其需要讓在地小農持續投入，人才回流才能夠永續發展。

在萬里區座談上，里長建議案涵蓋都市計畫地目變更及重新劃設、災害防救工程、道路拓寬、鄰里安全及民生用水等，侯友宜稱讚區長粘雪琴在萬里區30多年的歷練經驗，期許在她的掌舵下讓萬里發展越來越蓬勃。

侯說，金山區是杜鵑花的故鄉，萬里區也有特產的萬里蟹，兩區位於新北市的北海岸，擁有豐富的農漁業資源、美麗的山光水色與得天獨厚的觀光資源。會中討論的每個案子他都會列管，能處理的加速處理，窒礙難行的也會講清楚，透過會勘等方式思考解決方式，未來也會再回到各區，逐一檢視列管案件的執行情況。

粘雪琴表示，萬里蟹帶來很大的產值，年輕人也都回來了，帶動地方的發展。但侯市長語重心長地說，萬里不能只有萬里蟹，更需要其它指標性的景點與產業配合，不只海美麗，山也很漂亮。在地創生將是未來必須面對的重要課題，尤其需要讓在地小農持續投入，人才回流才能夠永續發展。

他提到，市府之所以積極推動青春山海線，就是要讓遊客不只遊山更能玩水，將觀光的點線面進一步拓展，而萬金石馬拉松已從銅標章進階銀標章，未來更要朝金標章前進，期盼透過第一流的國際指標賽事，帶動北海岸更進一步的發展。

侯友宜在萬里區公所與里長座談時表示，萬里不能只有萬里蟹。記者游明煌／攝影
侯友宜在萬里區公所與里長座談時表示，萬里不能只有萬里蟹。記者游明煌／攝影
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萬里蟹侯友宜

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