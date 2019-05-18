金山爭設監視器 侯友宜：裝太多侵害隱私，我是專家

2019-05-18 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市長侯友宜今天下午赴金山區舉辦基層訪視座談，里長們提出建議案十分熱烈，有里長建議要增設監視器，但侯友宜搶著回答說，金山的治安不差，沒有必要為裝而裝，監視器裝多了，會侵害隱私，「這方面我是專家」，會請金山警分局再視狀況評估。

金山區座談會議中，討論提案緊扣觀光發展核心問題，不管是觀光遊憩的新亮點，包括開發中角灣、打造皇冠海岸自行車道，甚至是漁港清淤開發、農漁市場再造，一共需要市府協助經費高達約20億，侯友宜稱許區長陳國欽的用心，至於預算籌措需要再向中央爭取補助。

其中有關磺溪景觀跨橋興建議題，觀旅局長張其強表示，此案已於今年2月份拜會交通部觀光局，未來將爭取中央經費補助或再編列預算，期望能將國際級衝浪基地的人潮自西岸引至東岸，帶動當地觀光發展。

有里長提出裝設監視器需求，侯友宜說，錄影監視系統是為了交通及治安，但現在與以前裝的監視器，鏡頭、畫素等級及價錢都差了十萬八千里，竊賊也不是笨蛋，會躲鏡頭，現在警方破案都靠監視器，若不裝會影響破案，就要裝，不過不是到處裝，裝多了會侵害隱私，金山的治安也還不錯，若真的有裝監視器的需求，會請警方現勘評估。