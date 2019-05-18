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廟公兼畫家 保安宮董事長廖武治4度辦個展

2019-05-18 16:47聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北大龍峒保安宮董事長廖武治不僅是保安宮的管理者，另一身分是畫家，他舉辦個人第4次畫展，今天起至5月30日在台北市藝文推廣處第二展覽室展出。

廖武治說，這次個展所展出的作品，包括在巴黎取材創作的莫內家蓮池、巴黎街道、蒙馬特街道、巴黎塞納河風景，還有義大利水都威尼斯，以及淡水基督教堂、觀音山、大稻埕舊厝等風景及人物畫。廖武治在繪畫創作上，除受到張萬傳及印象派畫家塞尚、莫內等人的影響，也受到宗教的洗禮。

談到人物畫，廖武治說，人物畫不容易，每一人表情不同， 抓到精神，要一段時間才能做到，他有一副畫了20年的人物畫，第一次個展時有展出，但一直覺得不滿意，不斷地改，大概改了10 幾次覺得滿意，才再次展出。

廖武治去年3月14日應天主教教宗邀請到梵蒂岡晉見教宗方濟各，創下教宗首次接見道教團體先例，他並致贈一 副親手畫作給教宗，典藏於梵蒂岡博物館。廖武治說，那幅「台北保安宮」油畫，教宗看到東方建築的體裁畫成西洋油畫，教宗很喜歡一直稱讚，廖說，他覺得這是一生以來就高的榮耀。

昨天廖武治的個人畫展開幕，有中央文化部官員、北市府和地方民代等到場，賓客雲集。北市藝文推廣處長林信 耀說，廖武治這次展出的作品，用色更明亮豐富，令人深刻。另外，在場貴賓也推崇廖主持了保安宮重修，堪稱規模最大的古蹟修復工程，由於廖受過美術教育，加上個人對於美的一份堅持，反映在保安宮的修復工程上。

台北大龍峒保安宮董事長廖武治，舉辦個人第4次畫展，今天起至5月30日止在台北市藝...
台北大龍峒保安宮董事長廖武治，舉辦個人第4次畫展，今天起至5月30日止在台北市藝文推廣處第二展覽室展出。記者楊正海/攝影
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台北大龍峒保安宮董事長廖武治，舉辦個人第4次畫展，今天起至5月30日止在台北市藝...
台北大龍峒保安宮董事長廖武治，舉辦個人第4次畫展，今天起至5月30日止在台北市藝文推廣處第二展覽室展出。記者楊正海/攝影
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台北大龍峒保安宮董事長廖武治，舉辦個人第4次畫展，今天起至5月30日止在台北市藝文推廣處第二展覽室展出。記者楊正海/攝影
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