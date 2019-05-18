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北市公幼招生 520雙軌起跑

2019-05-18 14:23聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市108學年度公立幼兒園5月20日起開放招生。今年採現場及線上登記雙軌制，線上登記自5月20日上午9時開放至5月22日下午6時截止；教育局提醒家長把握3天登記時間，注意相關登記入園資訊。

北市公立幼兒園108學年度總計招收班數達710班，其中3至5歲班計608班、2歲專班計102班；扣除原園直升、身心障礙幼兒鑑定安置後，對外招生總缺額計9,997名，民眾可於108年5月20日上午9時起，至教育局網站或台北市公立幼兒園招生e點通網站（kid-online.tp.edu.tw），即時查詢各園公告缺額及即時登記報名人數，掌握報名情形。

招生e點通今年度整合「網路線上報到」功能，提供「登記、抽籤、報到」一站式服務。去年首度推出線上登記服務，獲家長好評，為便利家長，抽籤後獲正取之幼兒家長可直接於網站內填寫基本資料即完成報到。

教育局提醒，有3種具備優先入園、錄取資格之幼兒，設有排富條件，家長登記前應先至稅捐處索取核定最近一年所得稅率20%以下的綜合所得稅核定通知書，才能順利完成登記，這三類幼兒包括「家有3胎之幼兒」、「父母一方為新移民之5足歲幼兒」、「家有兄姊就讀該園或該國小1、2年級之幼兒」。

此外，第一階段（法定需要協助及5足歲、2足歲幼兒）現場登記時間為5月24日上午8時30分至下午1時；第二階段（4足歲及3足歲幼兒）現場登記時間為5月25日上午8時30分至下午1時。

各階段（5月24日、25日）抽籤結果將於當日下午2時30分公告，獲正取者應於同日4時止辦理報到（正取生皆可採線上報到），或至幼兒園辦理現場報到，逾時視同放棄正取資格。

台北市108學年度公立幼兒園5月20日起開放雙軌招生。圖／報系資料照
台北市108學年度公立幼兒園5月20日起開放雙軌招生。圖／報系資料照
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幼兒園教育局北市

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