亞東醫院辦器官捐贈追思活動 象徵「愛一直存在」

2019-05-18 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



亞東醫院今天在新院區14樓國際會議廳舉辦2019年懷恩節器官捐贈追思紀念活動「愛一直存在」，亞東醫院集合近百位器官捐贈者家屬，並由亞東醫院副院長鄭國祥帶領受贈者共同表達最深的懷念與感恩，活動最後由受贈者將永生花燈獻給現場的捐贈者家屬，象徵無限的感謝與祝福。

亞東醫院從2004年起，將每年5月的第3個星期六訂為「懷恩節」器官捐贈追思紀念活動，數字536代表的意思是「I Thank you」，今年的主題為「愛一直存在」，雖然摯愛的家人已離去，但他們的精神與大愛卻留下來，重獲新生的受贈者便是最好的證明。

在活動中，邀請捐贈者家屬將可愛的動植物圖案貼上幸福天堂的背板，象徵捐贈者的愛無所不在，亞東醫院也製作追思影片，內容敘述家屬對於捐贈者的思念、想說的話，希望他們不要擔心，不少家屬看了影片，流下對家人思念的淚水。

器官捐贈者家屬劉小姐說，她的父親因為罹患癌症離世，父親確診為鼻咽癌四期，無法開刀，在去世的前一天，父親簽下器官捐贈同意書，除了捐出眼角膜，還擔任大體老師供學生做研究，身為子女雖然不捨，但她佩服父親豁達的生命態度，也希望越來越多人響應器官捐贈。