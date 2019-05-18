汛期防災演練 菁桐國小生夜宿避難收容所炊飯

2019-05-18 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「防汛期間避難收容處所開設」演練，要自己煮晚餐、睡行軍床。圖／菁桐國小提供 分享 facebook

因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「防汛期間避難收容處所開設」演練，另有平溪區公所人員、學校教師及社區里民共同參與。

新北市教育局永續環境教育科長劉美蘭表示，這次首創由教育局和區公所合作辦理過夜的避難演練，因應近年氣候變遷快速，短延時的強降雨造成災損如同颱風來襲，新北市建置防災校園、培養師生面對災害應變能力，對於在地性的災害情況，積極和消防局、水利局、農業局等單位一同努力結合校園推動「防災社區」，凝聚學校與社區災害防救意識。

這次演練若遭受強烈颱風侵襲，易淹水地區提前實施預防性疏散撤離作業，區公所和學校人力相互配合，立即開設室內避難收容處所，以室內收容方式提供安置災民遮風避雨、安全無虞的收容場地。

菁桐國小四年級學生孫唯庭說，這次的演練和平常的地震防災演練不一樣，是假想颱風來襲在活動中心裡面過夜，要自己煮晚餐，這樣的演練很生活化，真正災害來的時候才能臨危不亂。