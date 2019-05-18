親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南投暴雨爆發泥流！車輛驚險脫困 道路坍方中斷

「租金一口氣漲至60萬」老字號體育用品店熄燈 網友不捨

汛期防災演練 菁桐國小生夜宿避難收容所炊飯

2019-05-18 13:12聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「...
因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「防汛期間避難收容處所開設」演練，要自己煮晚餐、睡行軍床。圖／菁桐國小提供
分享

因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「防汛期間避難收容處所開設」演練，另有平溪區公所人員、學校教師及社區里民共同參與。

新北市教育局永續環境教育科長劉美蘭表示，這次首創由教育局和區公所合作辦理過夜的避難演練，因應近年氣候變遷快速，短延時的強降雨造成災損如同颱風來襲，新北市建置防災校園、培養師生面對災害應變能力，對於在地性的災害情況，積極和消防局、水利局、農業局等單位一同努力結合校園推動「防災社區」，凝聚學校與社區災害防救意識。

這次演練若遭受強烈颱風侵襲，易淹水地區提前實施預防性疏散撤離作業，區公所和學校人力相互配合，立即開設室內避難收容處所，以室內收容方式提供安置災民遮風避雨、安全無虞的收容場地。

菁桐國小四年級學生孫唯庭說，這次的演練和平常的地震防災演練不一樣，是假想颱風來襲在活動中心裡面過夜，要自己煮晚餐，這樣的演練很生活化，真正災害來的時候才能臨危不亂。

教育局表示，這次演練讓老師和區公所人員一起擔任收容處所開設時的工作人員，內容包含「民眾報到登記」、「警察巡視維護治安」、「通報市府災害應變中心」、「炊事共餐」及「行軍床就寢」等，另外還安排一粒麥子基金會進行「避難收容所物品DIY實作課程」，及平溪消防分隊宣導居家防災及簡易救護。

因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「...
因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「防汛期間避難收容處所開設」演練，要自己煮晚餐、睡行軍床。圖／菁桐國小提供
分享
因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「...
因應汛期來臨，新北市菁桐國小學生昨、今在平溪薯榔市民活動中心夜宿2天1夜，進行「防汛期間避難收容處所開設」演練，要自己煮晚餐、睡行軍床。圖／菁桐國小提供
分享

平溪教育局

相關新聞

影╱侯友宜也用念力？發功讓掌上無人機起飛

2019-05-18 12:47

呂洞賓廟捐7輛救護車 消防局：柯P很重視到院前救護

2019-05-18 13:34

浩然敬老院33周年慶 士林地檢署展關懷情

2019-05-18 12:04

花半年「穩定市政」 侯友宜：7、8月跨出國際

2019-05-18 10:41

美食新天地／烤肉飯．丼飯噴香 肉量驚人 食客爆滿

2019-05-18 00:09

克服口語肢體障礙 王亮凱獲選模範生

2019-05-17 23:42

火車經過 87分貝噪音困擾2校

2019-05-17 23:39

北市僅10條劣路 議員：與民眾認知差距大

2019-05-17 23:39

熱門文章

提早半年開放 台中東興路全線通車

2019-05-17 14:40

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

2019-05-18 10:00

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top