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花半年「穩定市政」 侯友宜：7、8月跨出國際

2019-05-18 10:41聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市長侯友宜日前表態先安內盤點市政，穩定後再出國拚經濟交流。2位副市長謝政達、吳明機本月先後赴中國大陸南京及韓國釜山進行文化、經濟交流。侯友宜今表示，「安內的部分已經慢慢穩定」，市政經5個月，簡政便民上軌道、和議員協調政策有共識，預計6月底議會總質詢完，政策方向定調更清楚後，7、8月就會跨出去跟國際接軌。

今、明兩天，新北市副市長謝政達、新北市議長蔣根煌率團赴南京，參加第三屆兩岸四城市龍舟交流活動，是侯友宜就任後首度由副市長層級率團出訪進行交流。

拚經濟的首發團也將在5月27至29日展開，由副市長吳明機協同出訪，前往韓國釜山，參加第44屆台韓經濟聯席會議。將聚焦智慧城市，新北、釜山雙方的智慧城市產業聯盟盼簽署合作備忘錄（ＭＯＵ），對方釜山市長吳巨敦也預計會出面。

侯友宜今早參加國泰國小百年校慶後受訪表示，兩岸之間龍舟競賽行之多年，謝政達特別率團過去，是兩岸文化傳統接軌，是很正常的民俗活動；吳明機帶隊出去，主要是要跟釜山建構智能城市、互相研習的平台，推動兩城市經濟、智慧及各方面產業全面性交往，「對我們拚經濟有很大的幫忙」。

眼看其他縣市首長頻繁出國，侯友宜不著急，日前多次表示，會先安定市政、盤點問題，把已經快成功的投資案抓穩，再出國拚經濟交流。他今說，經過這5個多月來，簡政便民工作慢慢上軌道，面對議員提供很多政策方向建議，市府也找到配合的、市民有感的政策，半年中同仁也學習很多。

侯友宜說，尤其在招商，讓台商回流的措施，例如工業區的立體化、都市計畫的變更及如何建構台商溝通管道平台，「其實我們都已經接軌好了」，安內的部分已經慢慢穩定下來，「就可以慢慢跨出去，跟全國際做接軌」。

侯友宜表示，預計6月底議會總質詢完，議員與市府之間緊密度、政策方向定調更清楚，7、8月會朝外延伸。

新北市長侯友宜今早參加國泰國小百年校慶。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早參加國泰國小百年校慶。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今早參加國泰國小百年校慶。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早參加國泰國小百年校慶。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜

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