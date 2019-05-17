空汙讓人難受 4名大學生啟發靈感研發智慧清淨嬰兒床

2019-05-17 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



台灣嚴重少子化，父母更捨得為寶貝花錢，近年空汙讓人受不了，很多家庭購置空氣清淨機，希望在家裡能呼吸到乾淨的空氣，大葉大學工業設計系4名大四「臭皮匠」想到嬰兒床與空氣清淨機結合的商機，成功研發「Hygge智慧清淨嬰兒床」，勇奪新一代設計展產學合作企業金獎，獎金9萬元。

4名學生是黃川益、彭泰維、林志諺、劉芫佑，指導老師是劉懿元。這項作品長120公分、寬45公分、高90公分，適合0至2歲嬰兒，黃川益說，因使用hepa濾網，經測試能過濾99%過敏原，作品正申請專利中，因這是與台灣日立江森自控公司產學合作，希望有機會量產造福嬰兒。

彭泰維、劉芫佑都已錄取國立台北科大工業設計研究所，林志諺也決定服完兵役後，前往德國深造。黃川益同時選修企業管理輔系，他說，想先找有關設計、行銷的工作做一陣子，有了實務經驗後，再報考有關商業管理的研究所，「成功研發智慧清淨嬰兒床，是我們4人給自己最好的畢業禮物。」。

大葉大學今天發表智慧清淨嬰兒床研發與得獎成果，校長梁卓中說，學校以德國師徒制精神引導學生結合理論與實務，從生活出發，設計符合市場需求的作品，今年工設系畢業班學生表現相當亮眼，陸續傳回獲獎捷報。

經濟部工業局推動「新一代設計產學合作」，邀請企業出題、共同指導學生產品設計，今年計有16家企業、59組成果。日立公司的題目是「「空調與人工智慧」，黃川益說，去年九月，劉老師指導他們發想，想到近年空汙問題嚴重，如果空氣清淨機和嬰兒床，應有很大商機，因目前仍無相關商品，決定朝此方向努力。

黃川益說，剛出生的嬰兒長時間待在床上，他們設計出全新型態的智慧清淨嬰兒床，透過人工智慧技術，主動過濾寶寶周遭的過敏原，並且分析寶寶身上的氣味，偵測到異味時會馬上用手機APP通知父母換尿布，讓嬰兒照護更加智慧化。