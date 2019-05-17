克服口語肢體障礙 王亮凱獲選模範生

2019-05-17 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



大佳國小模範生代表王亮凱（左），媽媽廖雅姿（右）陪伴孩子一起成長。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

12歲大佳國小六年級的模範生代表王亮凱，因自閉症自幼有口語表達與肢體協調的困擾，學習進展緩慢，幾度有放棄的想法，但在父母陪伴下努力克服障礙，不但發揮才能，還獲文薈獎、花式溜冰及當選「少年楷模」等多項殊榮。昨天國小模範生表揚大會上，媽媽廖雅姿陪同出席領獎，耐心地翻譯孩子的話語，成為最溫馨的場景之一。

台北市長柯文哲昨頒獎給155位國小模範生代表。廖雅姿說，亮凱是典型中度自閉症的孩子，溝通社交上有障礙，還會重複一些奇怪的行為，像緊張時會不合時宜的大笑、坐不住，或雙手忍不住想要拿東西等；亮凱唱歌、說話時，發音都正常，但他無法自我表達，也不能正常用語言溝通，甚至因肢體不協調，連用iPad打字溝通都相當費力。

王亮凱奮力說話時，外人聽起來都像氣音，十分熟稔他的媽媽，則是最佳翻譯員，幫他說明獲獎心情，「我想謝謝同學，因為他們把機會讓給我，給我機會講話、社交、在一起玩，有每天一起成長的經驗」。

廖雅姿說，亮凱6歲以前在香港長大，為讓他在友善、接納異質的環境成長，舉家搬遷回台北，進入大佳國小就讀，對他幫助很大，學校給予很友善的環境，班上同學也能透過肢體語言和亮凱溝通，「因為有動機想上學，就表現得愈來愈好。」

王亮凱也一字一句打下自己的心情，「怕同學說我完全沒情緒，因我沒有展露開心的表情，自己需要練習看著大家說謝謝」。

永樂國小模範生代表陳宥蒝（左），由爸爸陳政毅（右）陪同接受表揚。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

此外，12歲永樂國小六年級模範生代表陳宥蒝就讀舞蹈班，憑著熱情與不服輸的拚勁，忍下練習的辛苦與肌肉痠痛，培養出抗壓性面對更多挑戰，在北市及全國舞蹈比賽中榮獲佳績。

明湖國小模範生代表林冠伶（右），由母親林佩蘭（左）陪同接受表揚。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

11歲明湖國小六年級模範生代表林冠伶則是學校的排球隊長，每天至少練習2小時，她說「打球是興趣，很紓壓，讓我有更多唸書的動力」，也將訓練及比賽當成磨練，和夥伴一起在教育盃及全國「菁英盃」排球賽中獲得團體組冠軍。