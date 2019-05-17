軍史實境解謎遊戲 歡迎學生親子組隊挑戰

2019-05-17 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



推廣全民國防教育，台北市教育局和「國軍歷史文物館」聯手推出「全民國防實境解謎遊戲～神秘筆記本軍史尋奇」免費實境解謎活動，運用軍史館內常設展覽內容，設計成遊戲謎題，讓學生透過解謎闖關的過程，認識國防軍史。

該活動時間分為兩階段，第一階段從5月18日起至8月9日，第二階段則從10月18日起至明（109）年3月13日。活動推薦2至4人一起參加，透握掃描海報QR code，跟著遊戲指示完成解答，兌換獎品，目的是強化對全民國防的認同感，達到寓教於樂的目的。

活動響應「518國際博物館日」於5月18日展開，以帶有神祕色彩的老舊筆記本為故事開端設計10道謎題，依難易度區分初階及進階，運用通用性高的手機LINE系統進行互動遊戲平台，挑戰者必須運用智慧，依手機頁面提示，於軍史館內陳設逐步尋找各項線索並解開謎題，激盪挑戰者的思考邏輯及想像，非常適合一般民眾、在校學生及親子組隊前來挑戰。

教育局今天先邀請北一女中、成功高中、松山家商、松山工農等校80名學生參與遊戲體驗；第一階段謎題計有65人闖關完成，第二階段45人完成。

成功高中學生王子易說：第一階段我們小組花了1小時就解答完成，但進入第二階段的題目真的有難度，小組成員費了一番功夫才解題成功，「很有成就感」。

北一女中教官聶于杰則說，這個活動很有意義，實境解謎讓軍史館變好玩了，將來會趁國防課或校外教學時機帶學生來參觀。

活動詳情可至「台北市全民國防教育粉絲團」FB粉絲專頁https://www.facebook.com/educationTP或「國軍歷史文物館」官網https://museum.mnd.gov.tw查詢。

【國軍歷史文物館參觀資訊】

地址：台北市中正區貴陽街一段243號

開放時間：周一至周五及第一、三、五周 週六09 : 00～16 : 00