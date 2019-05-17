親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

誤食罕見毒物 女子離奇「頭部爆炸」身亡

未來一周北台灣氣溫驟降10度 這幾日恐會有大雷雨

防暴雨形成「天坑」！ 北市議員要求加強探測不明管線

2019-05-17 21:47聯合報 記者楊正海╱即時報導

高雄市發生才剛鋪好馬路，結果一陣雨過後，路上就出現破洞，路平遭質疑；台北市也曾發生管線老舊漏水侵蝕路基形成「天坑」。台北市議員許淑華今在議會質詢指出，台北市面臨最大危險是地下不明管線，連明管都有問題，高雄市這4四年每年都在監測，質疑北市沒有監測機制。

高雄市曾發生史上最嚴重氣爆事件，其他地方也屢屢傳出誤挖瓦斯管線意外。議員李建昌質詢也說，北市不明管線的資料，沒辦法再圖裡面顯示，無法把不明管線提供給施工單位參考，該如何避免氣爆、測探不明管線，以及掌握老舊不明管線有多少。

許淑華說，106年光北市就發生4起地下管線破裂造成地層下陷案件，道管中心4年花2000萬，做資料分析，但密密麻麻，根本看不清楚。

許淑華說，管線老舊才是真正的問題，急需汰換的路段都是12米大馬路的管線，巷弄內車子掉下去，如果是大馬路下陷的話更慘，50年管線路段這麼多，自來水處應該趕快解決，才不會有漏水掏空地面發生地層下陷的問題，她要求40年以上管線，應優先汰換。

道管中心指出，民眾上網看的資料，與市府內部的不一樣，市府可以看更清楚，未來 會檢討，開放更清楚資訊給民眾。

北市道路地下，各式不明管線難探查。圖／聯合報系資料照片
北市道路地下，各式不明管線難探查。圖／聯合報系資料照片
分享

北市許淑華高雄市

相關新聞

軍史實境解謎遊戲 歡迎學生親子組隊挑戰

2019-05-17 21:52

新莊堤防塵土飛揚擾民 立委會勘決整治

2019-05-17 21:21

汐止賞螢步道入口意象美 彩繪再延伸

2019-05-17 21:21

爭取救難時間 貢寮龍洞灣擬設潛水坡道

2019-05-17 21:20

同性伴侶看這裡！ 5月24日來新北登記送這些小禮物

2019-05-17 18:30

劉克襄推薦淡蘭古道 「壯遊平台人生第一堂課」

2019-05-17 14:31

大巨蛋未解…爭2030年亞運 柯文哲：北市有能力主辦

2019-05-17 13:36

影／拿筆寫書拿刀開路 「淡蘭古道：北路」緊急加印

2019-05-17 12:48

社區協會擴大服務 北海岸友善耕作面積拓增

2019-05-17 12:37

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

減輕流浪犬貓零安樂後遺症 新北多管齊下控制數量

2019-05-17 07:44

北市監視器擬改租賃 議員批：政策大轉彎

2019-05-17 00:08

勵馨調查：性別暴力 國中校園最多

2019-05-16 23:45

新北無人巴士 年底上路測試

2019-05-16 23:43

防火巷違建 北市逾千件未處理

2019-05-16 23:33

防火巷違建倉庫 游錫堃抱怨後…北市要拆了

2019-05-16 23:23

IKEA進駐新店 侯友宜參加開幕鋸木

2019-05-16 23:19

柯破功？市場改建2.75億 改追加預算

2019-05-16 23:17

柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

老饕最愛！道地好味道斜紋蟹在這

2019-05-16 20:52

里長抱怨小廣告亂貼 侯友宜：必要時與業者「喝咖啡」

2019-05-16 20:43

砂畫老師巧奪天工 鮑魚殼也成伴手禮

2019-05-16 19:53

登上聖母峰江秀真 回故鄉分享女力無限

2019-05-16 19:52

春茶減收三成 汐止包種茶量少質優

2019-05-16 19:52

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

汐止接連2車禍 新北交通局祭3對策

2019-05-16 19:27

夾娃娃情趣用品氾濫 北市35件各罰2萬

2019-05-16 17:56

北市近10年特殊節日結婚對數 第一名是這一天

2019-05-16 17:44

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

兒童遊具成血滴子 5歲童頭皮被割出8公分傷口

2019-05-17 14:51

提早半年開放 台中東興路全線通車

2019-05-17 14:40

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

屏東當選無效掀辭職潮 「落選頭」無法遞補阻補選

2019-05-17 17:04

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

台南漁電共生專區審查照開 議員不滿：有這麼急嗎？

2019-05-17 17:07

影／反毒英雄聯盟 黑人扮臥底刑警領警犬帥氣現身校園

2019-05-17 16:45

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

是誰下毒手？ 高雄月光山道路整排路樹枯黃瀕死

2019-05-17 15:20

漁民抗爭後…台南漁電共生審不審 市府這樣回應

2019-05-17 09:47

台中綠川、柳川後續工程 拆水泥、要透水

2019-05-16 23:13

柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11

姜子寮山步道整修後 遭指不接地氣

2019-05-16 23:30

「台灣龍珠」基隆嶼趕6月開放 議員登島讚好美

2019-05-16 00:03

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

活動中心老人怕觸法關門唱歌？黃偉哲：已編授權費預算

2019-05-17 11:34

9旬婦賣自製甜酒釀 恐罰3萬

2019-05-16 23:04

屏大校徽爭議落幕 將入校史警惕

2019-05-16 23:12

台南後鎮抽水站完工運轉 後壁易淹水區有解

2019-05-17 14:43

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

悅讀淡水風情「無論如河」好愜意

2019-05-16 23:36

大巨蛋未解…爭2030年亞運 柯文哲：北市有能力主辦

2019-05-17 13:36

擔心氣爆危機居民抗議 中油管線工程喊卡

2019-05-17 18:04

台中東亞青運復辦進度？楊瓊瓔：不放棄任何可能性

2019-05-17 11:45

粉粿也可DIY 周末觸口遊客中心逛「众市集」

2019-05-17 13:22

輕軌二階車廂購置爭議 韓國瑜：若查有不法送辦

2019-05-17 17:36

主打香草慢活酒店開幕 吸引遊客放鬆度假

2019-05-17 07:43

基市長夫人講海馬先生故事 幼兒驚呼：爸爸也孵小孩？

2019-05-17 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top