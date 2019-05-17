防暴雨形成「天坑」！ 北市議員要求加強探測不明管線

2019-05-17 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



高雄市發生才剛鋪好馬路，結果一陣雨過後，路上就出現破洞，路平遭質疑；台北市也曾發生管線老舊漏水侵蝕路基形成「天坑」。台北市議員許淑華今在議會質詢指出，台北市面臨最大危險是地下不明管線，連明管都有問題，高雄市這4四年每年都在監測，質疑北市沒有監測機制。

高雄市曾發生史上最嚴重氣爆事件，其他地方也屢屢傳出誤挖瓦斯管線意外。議員李建昌質詢也說，北市不明管線的資料，沒辦法再圖裡面顯示，無法把不明管線提供給施工單位參考，該如何避免氣爆、測探不明管線，以及掌握老舊不明管線有多少。

許淑華說，106年光北市就發生4起地下管線破裂造成地層下陷案件，道管中心4年花2000萬，做資料分析，但密密麻麻，根本看不清楚。

許淑華說，管線老舊才是真正的問題，急需汰換的路段都是12米大馬路的管線，巷弄內車子掉下去，如果是大馬路下陷的話更慘，50年管線路段這麼多，自來水處應該趕快解決，才不會有漏水掏空地面發生地層下陷的問題，她要求40年以上管線，應優先汰換。