守護毛寶貝健康安全 新北首創獸醫鑑傷制度

2019-05-17 19:40 中央社 新北市17日電



新北市「動物保護醫院」今天成立，獸醫師可比照人類法醫，對動物驗傷及開立驗傷證明單並通報動物保護處，針對疑似受虐動物追查施暴者。

新北市政府與38家動物醫院合作成立「動物保護醫院」，今天授牌揭幕。民眾遇受虐動物時，可送到鄰近動物保護醫院尋求協助。

新北市政府動物保護處長陳淵泉受訪表示，動物法醫如同人類法醫，在刑事案件中扮演重要角色。「動物保護醫院」獸醫師接受台灣大學老師黃威翔，授予動物專業鑑傷驗傷課程訓練，發給結業證書。

今天出席記者會的台灣大學獸醫專業學院榮譽教授劉振軒表示，黃威翔在美國參加「國際動物法醫與鑑識科學年會」時，驚覺發現新北市政府推動物保護醫院鑑傷制度，走在世界前端，比先進國家在動物保護更有前瞻性。

陳淵泉說，依據獸醫師法一般動物醫院只能開立診斷證明，動物保護醫院的獸醫師比照法醫，可對動物驗傷處理及開立驗傷證明單，並及時通報動保處提供及時救援通報。

陳淵泉說，目前動保法及獸醫師法沒有規定動物醫院遇到動物疑似受虐案件必須主動通報，動保處簽約合作的「動物保護醫院」，提升鑑傷能力和保護意識，將主動通報。

新北市小動物臨床醫學會理事長邱顯傑在記者會表示，過去曾遇疑似受虐犬貓，當時沒有動物保護網，錯失即時通報的機會，一直是心中的遺憾。這次接受專業課程培訓，並守護毛寶貝的健康安全，令人感到高興。

新北市府農業局長李玟頒發名銜牌後致詞表示，未來將邀更多動物醫院加入，共同建構動物保護網。透過動物保護網LINE，結合民眾使用習慣，樹立保護動物的新里程碑。