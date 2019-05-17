汐止賞螢步道入口意象美 彩繪再延伸

2019-05-17 21:21 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止內溝溪賞螢步道口，意象彩繪只做了一小段，市議員廖先翔會勘，希望牆面彩繪可以再延伸。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止內溝溪沿岸風景美，尤其櫻花盛開遊客好多，只是在賞螢步道口，雖然，有入口意象彩繪，不過，只做了一小段，後半段牆面光禿禿，顯的突兀，所以，今(17)日市議員廖先翔就邀請相關單位人員現場會勘，希望牆面彩繪可以再延伸。

忠山里長吳國全說，這裡是賞螢步道的入口，那這幾年來沿岸種了很多的櫻花，步道也整理的很乾淨，所以，和樂活公園連成一個遊憩區，每天來的遊客很多，那我背後這個彩繪圖面，是兩年前議員廖正良協助彩繪完成，過往遊客反應都非常好，但是大家都覺得範圍太小，剩下的牆面光禿禿非常的突兀，希望相關單位能夠協助，將整個牆面把他完成。

市議員廖先翔表示，吳里長對於內溝溪步道環境都非常注重，那這次來看這個牆面，主要是兩年前廖正良議員有協助繪設一個入口意象的彩繪，畫了之後反應都很好，那可能是因為工法的關係，在其他地方的彩繪可能一陣子就會有一條水污，影響整體美感，但是可以看到這裡的彩繪已經兩年了還是非常的清淅漂亮，也因為成效很好，很多里民就在反應，是不是能夠延伸，所以，請市府水利局來會勘，看看是不是可以請當初畫這面牆的老師，再把後半段牆面一併彩繪，提升當地的生活品質。