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國有地疑遭賤賣 住都中心反駁：設定地上權非賣土地

2019-05-17 17:31聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市信義區富台里內兩塊占地732坪、823坪的國產署閒置土地，台北市議員王鴻薇發現，原本由國產署持有，但已悄悄轉移至國家住宅及都市更新中心，未來將以公辦都更之名，興建大樓售出，無視國產法中500坪以上土地禁售的規定。王鴻薇說，她合理懷疑，國有地遭五鬼搬運，以都更之名、行賤賣國產之實。

對此，住都中心澄清，為推動台北市信義區兒童福利中心B1-1、B1-2公辦更新基地，因兩塊地是由國產署捐贈，依住都中心設置條例第27條，不適用國產法53條、500坪以上國有地不得標售之相關規定。

至於議員所指的賤賣國產，住都中心表示，B1-1的土地，因有土地產權及地上違建物，需要整合，採權利變換進行都更，未來將興建住宅大樓，都更後可促進當地發展、儲備中繼住宅；基地較大的B1-2，則採地上權開發，時間50年，開發用途仍再研議中，並非賣掉國產，住都中心推動都市更新的努力，不容扭曲。

住都中心指出，信義區兒童福利中心B1-1、B1-2都市更新事業係位於富生公園附近更新地區內的第一期開發基地，周邊遍佈老舊社區，市民殷切期盼參與更新的機會。住都中心運用公有土地觸媒協助地區再發展，作為啟動整個老舊街區都市更新事業的發動引擎，預計於今年6月下旬公開招商，本中心透過公私協力合作，可促進居住環境改善，提升都市空間機能，增進公共利益的任務。

都更都市更新國產署

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