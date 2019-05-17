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影／拿筆寫書拿刀開路 「淡蘭古道：北路」緊急加印

2019-05-17 12:48聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市府觀光旅遊局邀請多位名作者推出「淡蘭古道：北路」，大受歡迎。記者施鴻基／攝...
新北市府觀光旅遊局邀請多位名作者推出「淡蘭古道：北路」，大受歡迎。記者施鴻基／攝影
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新北市府今天辦「淡蘭古道：北路」新書發表會，市長侯友宜邀請中央社董事長劉克襄等5名淡蘭古道達人分享心得。侯友宜表示，淡蘭古道是台灣第一條長距離步道，可比美朝聖之路，充滿歷史，帶有在地感情，他決定要親身體驗，並預告年底也將推出電子書，中路也正在定位量測。

「淡蘭古道：北路」歷時18個月編撰，淡蘭古道有200多公里，其中多數路段位在新北市內，今年6月1日上午將邀請中央和北北基宜4縣市長會師宜蘭外澳，一起為淡蘭古道發聲。新書3周前預購首刷不到10天就將售完，只能緊急加印。

書中介紹北路人文歷史、小鎮故事、動植物生態、推薦路線及手作步道等內容，加印中的1000本預計6月中上市。市長侯友宜表示，採用精裝發行就是希望這本書能夠成為每個家庭都有1本，甚至代代相傳的必備好書。

新北市長侯友宜說，淡蘭古道充滿歷史軌跡，越看越有味道，從書本就可以想像路途中的文史和美景，前人走過的路，如今設法找回來，喚起現代人對先人的記憶，希望有更多人感受老祖宗走過的道路，書很好，但親身體驗又會比看書更好，還能互相印證。

劉克襄、千里步道執行長周聖心等人受邀為新書發表引言。劉表示，淡蘭古道是條在地又國際、守舊又創生、復古又前瞻的古道，翻完書會巴不得快出發，再次造訪。周則表示，從2014年開始推動，直到如今才展現成果，淡蘭之夢終於寫下新的一頁。

新北市府觀光旅遊局長張其強說，觀旅局即日起在「新北旅客」粉絲頁協助淡蘭沿線小農、青農提供即時好物情報，例如雙溪香菇、木耳、雞母嶺薑黃、坪林茶葉、石碇靈芝山等產地資訊，透過現有全國最大77萬名粉絲的口耳相傳，邀請民眾到現地購買，希望鼓勵更多年輕人返鄉，投入在地農業發展經濟。

淡蘭古道後續系列活動包括今天起到19日在華山文創園區推出「向山學：淡蘭百年山徑長距離步道」展覽，25日在金石堂板橋店辦新書分享會，6月1日在宜蘭外澳邀請北北基宜4縣市長參與「2019年台灣步道日」。

北台灣璀燦百年的見證「淡蘭古道」分北、中、南3條路徑，全程約200公里，淡蘭北路（官道）去年底定位修復完畢，今年繼續循著古徑修復中路及南路，期待重現淡蘭古道完整歷史風貌，重建屬於台灣的「朝聖之路」。

新北市府觀光旅遊局推出「淡蘭古道：北路」一書大受歡迎。記者施鴻基／攝影
新北市府觀光旅遊局推出「淡蘭古道：北路」一書大受歡迎。記者施鴻基／攝影
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新北市長侯友宜（右）觀看淡蘭古道地圖。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜（右）觀看淡蘭古道地圖。記者施鴻基／攝影
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新北市府觀光旅遊局邀請多位名作者推出「淡蘭古道：北路」，大受歡迎。記者施鴻基／攝...
新北市府觀光旅遊局邀請多位名作者推出「淡蘭古道：北路」，大受歡迎。記者施鴻基／攝影
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侯友宜

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