社區協會擴大服務 北海岸友善耕作面積拓增

2019-05-17 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



社區農友共同維護農田生態。圖／新北市農業局提供 分享 facebook 新北市政府農業局推動友善田園區域計畫，以社區農友為主體的「新北市三芝關懷社區協會」，通過農業委員會審認友善環境耕作推廣團體，加入該協會友善耕作農友由32位增加到42位，友善耕作面積自23公頃提升至27公頃，除了既有共榮及安康社區農友之外，協會更積極廣納北海岸整體淡水區、三芝區、石門區與金山區的農友，成為農業局推動友善耕作的主力。

三芝關懷社區協會友善耕作農友們致力於農田生態環境保護，清除外來種動植物，並營造梯田復育及污水淨化，積極規劃全年可生產的農作物，讓一年四季都有收穫，包括小蕃茄、玉米、綠竹筍、南瓜、甘藷、筊白筍、芋頭和蘿蔔等。

另外，更朝向「地產地銷」發展，友善農產品也供應在地餐廳，縮短食物里程，每周六、日有「八連溪農夫市集」展售，讓慕名金牌農村而來的中外參訪遊客、消費者與友善農友們可以共存共榮，也帶動農村經濟繁榮，成為農村的新典範。

農業局長李玟表示，為了鼓勵農民加入友善農業耕作行列，農業局有多項鼓勵措施，包括有機質肥料補助、休(廢)耕地活化補助等，藉以活化農地使用率及擴大友善耕作面積。另外依據農委會「有機及友善環境耕作補貼要點」規定，農友加入「友善環境耕作推廣團體」後，登錄友善耕作農地，每年每公頃即可領3萬元生態獎勵給付，最多得補貼三年。