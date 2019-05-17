當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



今年國中教育會考明後天登場，但後天19日為農曆4月15日，適逢金包里慈護宮金山祈安大遶境，遊行隊伍剛好會經過考區金山高中，「金包里媽祖廟」貼出告示表示，隊伍在行經考場周邊時會停止鳴放鞭炮，各陣頭也會依工作人員指示保持肅靜，以維試場寧靜，「靜音通過護考生」。

金包里慈護宮指出，19日是農曆4月15日，當天上午上午8點至下午1點，為108年度國中教育會考期間，金山高級中學為今年度國中教育會考考場，同時段適逢慈護宮金山祈安大遶境，會考當天遊慈護宮遊行隊伍在行經考場周邊時會停止鳴放鞭炮，各陣頭也會依工作人員指示保持肅靜，以維試場寧靜。

新北市金山區公所表示，也請金山高中校區鄰近住家於會考期間，勿燃放炮竹，並降低音量，不要造成考生的干擾，以維護考生權益，媽祖會護考生，也祝考生金榜題名，考試順利。

2019北海岸傳奇媽祖文化季，今年正逢金山金包里慈護宮建廟210周年，廟方舉辦一系列活動。慈護宮又稱「金包里媽祖廟」，也被尊崇為「開基金面大媽」，傳聞在清嘉慶年間，有漁船在海上迷航，依循遠方金光才返航脫險，之後在野柳海蝕洞中發現一尊媽祖，慈護宮落成後，才由地方信眾迎奉入祀。