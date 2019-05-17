親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

答陳師孟：彈劾曲棍球案檢察官才是不學無術！

SBL／達欣男籃確定不加入職籃 傳有解散之虞

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48聯合報 記者游明煌╱即時報導

今年國中教育會考明後天登場，但後天19日為農曆4月15日，適逢金包里慈護宮金山祈安大遶境，遊行隊伍剛好會經過考區金山高中，「金包里媽祖廟」貼出告示表示，隊伍在行經考場周邊時會停止鳴放鞭炮，各陣頭也會依工作人員指示保持肅靜，以維試場寧靜，「靜音通過護考生」。

金包里慈護宮指出，19日是農曆4月15日，當天上午上午8點至下午1點，為108年度國中教育會考期間，金山高級中學為今年度國中教育會考考場，同時段適逢慈護宮金山祈安大遶境，會考當天遊慈護宮遊行隊伍在行經考場周邊時會停止鳴放鞭炮，各陣頭也會依工作人員指示保持肅靜，以維試場寧靜。

新北市金山區公所表示，也請金山高中校區鄰近住家於會考期間，勿燃放炮竹，並降低音量，不要造成考生的干擾，以維護考生權益，媽祖會護考生，也祝考生金榜題名，考試順利。

2019北海岸傳奇媽祖文化季，今年正逢金山金包里慈護宮建廟210周年，廟方舉辦一系列活動。慈護宮又稱「金包里媽祖廟」，也被尊崇為「開基金面大媽」，傳聞在清嘉慶年間，有漁船在海上迷航，依循遠方金光才返航脫險，之後在野柳海蝕洞中發現一尊媽祖，慈護宮落成後，才由地方信眾迎奉入祀。

慈護宮系列活動從11日開始，除了20日的金山行腳活動外，18、19日兩天，還有「北海岸祈安大遶境」，不同往年，今年遶境區域擴大到三芝、石門、萬里、金山等地區。

今年國中教育會考明後天登場，但後天19日為農曆4月15日，逢金包里慈護宮金山祈安...
今年國中教育會考明後天登場，但後天19日為農曆4月15日，逢金包里慈護宮金山祈安大遶境，遊行隊伍剛好會經過考區金山高中，「金包里媽祖廟」貼出告示表示，媽祖會護考生。圖／金山區公所提供
分享
今年國中教育會考明後天登場，但後天19日為農曆4月15日，逢金包里慈護宮金山祈安...
今年國中教育會考明後天登場，但後天19日為農曆4月15日，逢金包里慈護宮金山祈安大遶境，遊行隊伍剛好會經過考區金山高中，「金包里媽祖廟」貼出告示表示，媽祖會護考生。圖／報系資料照
分享

金山國中教育會考媽祖

相關新聞

柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11

減輕流浪犬貓零安樂後遺症 新北多管齊下控制數量

2019-05-17 07:44

北市監視器擬改租賃 議員批：政策大轉彎

2019-05-17 00:08

勵馨調查：性別暴力 國中校園最多

2019-05-16 23:45

新北無人巴士 年底上路測試

2019-05-16 23:43

防火巷違建 北市逾千件未處理

2019-05-16 23:33

防火巷違建倉庫 游錫堃抱怨後…北市要拆了

2019-05-16 23:23

IKEA進駐新店 侯友宜參加開幕鋸木

2019-05-16 23:19

柯破功？市場改建2.75億 改追加預算

2019-05-16 23:17

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

老饕最愛！道地好味道斜紋蟹在這

2019-05-16 20:52

里長抱怨小廣告亂貼 侯友宜：必要時與業者「喝咖啡」

2019-05-16 20:43

砂畫老師巧奪天工 鮑魚殼也成伴手禮

2019-05-16 19:53

登上聖母峰江秀真 回故鄉分享女力無限

2019-05-16 19:52

春茶減收三成 汐止包種茶量少質優

2019-05-16 19:52

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

汐止接連2車禍 新北交通局祭3對策

2019-05-16 19:27

夾娃娃情趣用品氾濫 北市35件各罰2萬

2019-05-16 17:56

北市近10年特殊節日結婚對數 第一名是這一天

2019-05-16 17:44

北市警監視器用租的？議員批柯文哲政策大轉彎

2019-05-16 16:46

托嬰中心防火避難設施公安申報 新北消防嚴格把關

2019-05-16 16:43

社區法定空地車輛穿梭違停 新北議員要求警依法開罰

2019-05-16 15:08

竹子湖繡球花季18日開跑 陽明山有交管

2019-05-16 14:15

東環段連任的第3年會動工？柯文哲：卡在環評

2019-05-16 14:09

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

柯文哲施政報告 藍議員：不會把你當小學生

2019-05-16 14:00

動用1/3二備金建中繼市場設施挨批 柯文哲決定撤回

2019-05-16 12:02

參加小神農華陀探險營 認識中藥還能享受芬多精

2019-05-16 11:59

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色

2019-05-16 12:03

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

樂觀對抗癌末 88歲陳輝堂成為玉山攻頂最高齡者

2019-05-15 20:50

桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管

2019-05-16 10:54

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣

2019-05-16 14:05

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會

2019-05-16 15:12

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標

2019-05-16 11:49

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障

2019-05-16 12:15

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？

2019-05-16 11:20

頭屋中油加油站前雙黃線禁回轉 議員批全國加油最貴

2019-05-16 19:54

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發

2019-05-16 13:06

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

舊團隊拿百萬元喬事？黃偉哲：與市府無關

2019-05-16 15:26

影／赴歐選美闖10強台姐 返鄉秀美腿為宣傳這件事

2019-05-16 18:05

阿基師x「小磨坊」 南亞技術學院培育國宴主廚人才

2019-05-16 17:48

立院交通委員會考察烈嶼碼頭 民代盼能增建一座備用

2019-05-16 21:24

竹子湖繡球花季18日開跑 陽明山有交管

2019-05-16 14:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top