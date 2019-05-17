「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

相關新聞
柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生2019-05-16 23:11
減輕流浪犬貓零安樂後遺症 新北多管齊下控制數量2019-05-17 07:44
北市監視器擬改租賃 議員批：政策大轉彎2019-05-17 00:08
勵馨調查：性別暴力 國中校園最多2019-05-16 23:45
新北無人巴士 年底上路測試2019-05-16 23:43
防火巷違建 北市逾千件未處理2019-05-16 23:33
防火巷違建倉庫 游錫堃抱怨後…北市要拆了2019-05-16 23:23
IKEA進駐新店 侯友宜參加開幕鋸木2019-05-16 23:19
柯破功？市場改建2.75億 改追加預算2019-05-16 23:17
解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島2019-05-16 21:26
台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」2019-05-16 21:09
老饕最愛！道地好味道斜紋蟹在這2019-05-16 20:52
里長抱怨小廣告亂貼 侯友宜：必要時與業者「喝咖啡」2019-05-16 20:43
砂畫老師巧奪天工 鮑魚殼也成伴手禮2019-05-16 19:53
登上聖母峰江秀真 回故鄉分享女力無限2019-05-16 19:52
春茶減收三成 汐止包種茶量少質優2019-05-16 19:52
淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈2019-05-16 19:51
汐止接連2車禍 新北交通局祭3對策2019-05-16 19:27
夾娃娃情趣用品氾濫 北市35件各罰2萬2019-05-16 17:56
北市近10年特殊節日結婚對數 第一名是這一天2019-05-16 17:44
北市警監視器用租的？議員批柯文哲政策大轉彎2019-05-16 16:46
托嬰中心防火避難設施公安申報 新北消防嚴格把關2019-05-16 16:43
社區法定空地車輛穿梭違停 新北議員要求警依法開罰2019-05-16 15:08
竹子湖繡球花季18日開跑 陽明山有交管2019-05-16 14:15
東環段連任的第3年會動工？柯文哲：卡在環評2019-05-16 14:09
基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣2019-05-16 14:05
柯文哲施政報告 藍議員：不會把你當小學生2019-05-16 14:00
動用1/3二備金建中繼市場設施挨批 柯文哲決定撤回2019-05-16 12:02
參加小神農華陀探險營 認識中藥還能享受芬多精2019-05-16 11:59
住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？2019-05-16 11:20
調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話2019-04-26 00:01
「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城2018-12-20 20:00
熱門文章
屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元2019-05-16 18:06
肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車2019-05-16 17:16
防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺2019-05-16 18:24
台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？2019-05-16 10:23
影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車2019-05-16 20:24
雲林六房媽過爐 一窺「擔花、擔燈、擔香擔」遶境特色2019-05-16 12:03
屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益2019-05-16 15:57
嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適2019-05-16 16:22
竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制2019-05-16 17:32
樂觀對抗癌末 88歲陳輝堂成為玉山攻頂最高齡者2019-05-15 20:50
桃園中路二號社宅中選一般戶明起看屋 未中籤可試包租代管2019-05-16 10:54
抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬2019-05-16 22:32
晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府2019-05-16 16:26
基隆姜子寮步道整修後反泥濘 山友打臉設計不接地氣2019-05-16 14:05
影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區2019-05-16 17:38
影╱一通電話就能買 桃園議員叫「笑氣」外送到議會2019-05-16 15:12
解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島2019-05-16 21:26
金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行2019-05-16 20:05
妹島和世設計！ 台中綠美圖三度流標2019-05-16 11:49
影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款2019-05-16 15:30
淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈2019-05-16 19:51
苗栗火車站的「痛」 1號電梯經常故障2019-05-16 12:15
嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎2019-05-16 16:45
基隆橘郡社區等5候車亭將改建 立委爭取中央補助2019-05-16 09:52
住戶共有防火巷變私人違建倉庫 游錫堃：公權力何在？2019-05-16 11:20
打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工2019-05-16 16:24
新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對2019-05-16 18:44
台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」2019-05-16 21:09
八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃2019-05-16 15:55
馬祖最大量赤潮報到 預告藍眼淚首波大爆發2019-05-16 13:06
「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅2019-05-17 08:16
議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置2019-05-16 20:25
來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人2019-05-16 17:53
電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...2019-05-16 21:25
舊團隊拿百萬元喬事？黃偉哲：與市府無關2019-05-16 15:26
頭屋中油加油站前雙黃線禁回轉 議員批全國加油最貴2019-05-16 19:54
阿基師x「小磨坊」 南亞技術學院培育國宴主廚人才2019-05-16 17:48
影／赴歐選美闖10強台姐 返鄉秀美腿為宣傳這件事2019-05-16 18:05
桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用2019-05-16 23:15
妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標2019-05-16 23:16
留言