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「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16聯合報 記者王敏旭╱即時報導

國民黨新北市議員葉元之有「新北吳彥祖」之稱，不過近期葉元之上政論節目時，有網友留...
國民黨新北市議員葉元之有「新北吳彥祖」之稱，不過近期葉元之上政論節目時，有網友留言說「葉元之的假髮做的沒有邱毅的好﻿」，讓葉元之決定立刻前往剪髮，捍衛新北吳彥祖的稱號。記者王敏旭／攝影
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國民黨新北市議員葉元之有「新北吳彥祖」之稱，不過近期葉元之上政論節目時，有網友留言說「葉元之的假髮做的沒有邱毅的好﻿」，讓葉元之決定立刻前往剪髮，捍衛「新北吳彥祖」的稱號。

葉元之說，之前因為沒時間剪頭髮，上節目前有接受造型師的協助整理頭髮，可能是頭髮過長才會導致看起來像「一整片」，看見網友的留言後，縱使隔天行程再滿，也要找時間去長期為他剪髮的髮型師剪髮。

「確實頭髮比較少」的葉元之，因為髮量不多，所以有要求髮型師以「旁分」為主，可以讓較多頭髮看起來比較澎，先前也曾討論過「中分」髮型，不過髮量會一分為二，可能比較不適宜。

國民黨新北市議員葉元之有「新北吳彥祖」之稱，不過近期葉元之上政論節目時，有網友留...
國民黨新北市議員葉元之有「新北吳彥祖」之稱，不過近期葉元之上政論節目時，有網友留言說「葉元之的假髮做的沒有邱毅的好﻿」，讓葉元之決定立刻前往剪髮，捍衛新北吳彥祖的稱號。圖／葉元之提供
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葉元之

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