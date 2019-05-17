「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



國民黨新北市議員葉元之有「新北吳彥祖」之稱，不過近期葉元之上政論節目時，有網友留言說「葉元之的假髮做的沒有邱毅的好﻿」，讓葉元之決定立刻前往剪髮，捍衛新北吳彥祖的稱號。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 國民黨新北市議員葉元之有「新北吳彥祖」之稱，不過近期葉元之上政論節目時，有網友留言說「葉元之的假髮做的沒有邱毅的好﻿」，讓葉元之決定立刻前往剪髮，捍衛「新北吳彥祖」的稱號。

葉元之說，之前因為沒時間剪頭髮，上節目前有接受造型師的協助整理頭髮，可能是頭髮過長才會導致看起來像「一整片」，看見網友的留言後，縱使隔天行程再滿，也要找時間去長期為他剪髮的髮型師剪髮。