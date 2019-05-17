減輕流浪犬貓零安樂後遺症 新北多管齊下控制數量

2019-05-17 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



2017年2月6日起流浪動物「零安樂」上路至今，部分縣市傳出收容空間不足，甚至有流浪犬追車導致女童重傷的意外。新北市透過精準「精準收容」、「乾淨餵養」、「TNVR」等方式，並多元推動認養，控管流浪犬貓數量，也積極推廣生命教育到各級學校內，甚至納入課綱，依照各年級學生編排課程內容。

根據107年度行政院農委會全國遊蕩犬隻數量調查成果，新北市約1.2萬隻流浪犬貓中，有約四成、5000隻左右的「遊蕩犬」。新北市動保處表示，流浪犬是沒有主人、四處為家，遊蕩犬是有戴項圈、但未繫牽繩、無人管控的犬隻。

動保處指出，遊蕩犬的主人通常在早上、黃昏時放任犬隻在外遊蕩，尤其在鄉村型社區非常普遍；另外在傳統市場、公園、河濱、小型廟宇及工廠等，易發現遊蕩犬。部分遊蕩犬因缺乏管理，也可能會有追車、咬人的狀況。

新北市針對會追車、咬人的狗，經愛媽、陳情人、餵養人等協助搜尋，若掃描後確定沒有晶片，會「精準收容」，以不要誤抓為原則，確定哪隻狗會追車咬人，再抓進收容所，經行為訓練後再公告認養；如果會咬人的狗有主人，就是飼主疏縱犬隻，沒有善加管理、教育，則可依照動保法第31條，開罰3000元至15000元。

另外，動保處今年也推動「偏鄉家犬絕育計畫」，今年提供450隻家犬免費絕育，將會透過區、里長協助宣傳，也會委外發包給獸醫師進行手術，期望落實非都會區家犬絕育源頭管制，鼓勵飼主做好寵物登記及善盡管理寵物責任。

動保處表示，3年前新北流浪動物總數約2萬，截至去年底止約剩下12000隻流浪貓狗，除了「精準收容」外，「乾淨餵養」及「TNVR」（捕捉、絕育、疫苗、回置）都是控管流浪貓狗的政策，動保處也從3年前起積極辦理相關動保講座，希望與愛爸愛媽建立溝通平台，宣導相關動保知識或餵養貓狗注意事項。