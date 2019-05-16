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柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11聯合報 記者楊正海魏莨伊／台北報導

台北市長柯文哲昨天到市議會專案報告，國民黨議員汪志冰問柯文哲，「你的表現跟高雄市...
台北市長柯文哲昨天到市議會專案報告，國民黨議員汪志冰問柯文哲，「你的表現跟高雄市議會議員跟韓國瑜的互動，誰表現比較好？」柯回答，「我們的議員水準比較高，坦白講」。 記者胡經周／攝影
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柯承認以前面對議會要吃藥

高雄市長韓國瑜日前在議會總質詢，民進黨高市議員準備20多道像小學堂考題 ，令韓反批「我又不是小學生」；昨天台北市柯文哲赴議會專案報告，回想第一屆當市長時，面對議會有很多衝突，柯承認他以前確實仇視議會、討厭議員，每次面對議會都要吃藥，「壓力太大」。

議員秦慧珠問柯現在還需要吃藥嗎？柯文哲說不用了，「心態改變就好了」。他之前真的很不習慣議會，但後來發現，「議員是我們很重要的資訊來源。」

柯文哲專案報告針對台北市重大工程，包含各大市場改建、北藝、北流、北投影視音產業園區、士林北投科學園區、社子島開發案推動進度與檢討，以及捷運南北環、東環、民生汐止線的整體規劃專案報告。與市政總質詢不同的是，專案報告每位議員只有4分鐘時間，有藍營議員一大早就登記。

柯：我們議員水準比較高

搶到頭香的徐巧芯說，台北市長向來是站著備詢，坐下沒關係，否則民眾還以為「我們對你很壞」、「不會把你當小學生」，柯文哲稱謝。

議員汪志冰問柯，他已做了4年5個月的市長，與議會互動答詢，跟韓國瑜相比誰表現比較好，柯文哲說，「我們議員水準比較高，坦白講。」引發議員、官員席一片笑聲。

柯認高市議員「打韓」沒有效

議員秦慧珠要柯給韓打分數，柯文哲說，第一個會期很難啦，但高雄市議員「打韓」沒有效，從大數據分析，打韓國瑜並沒有減分。

秦慧珠對柯說，「你以前看不起議員、瞧不起議員，承蒙你現在看得起議會，你要不要因你現在的答覆對議會道歉？」柯說「好」，柯也給自己的府會關係打70到80分，還說來專案報告前至少做3次預演。

議員梁文傑給柯文哲答詢打90分，認為比韓國瑜好很多。梁文傑說，從柯對數字非常嫻熟來看，答詢前還會3次以上模擬，北市有這樣的市長不錯，柯比韓好很多。

韓國瑜柯文哲北市秦慧珠梁文傑

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