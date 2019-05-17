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北市監視器擬改租賃 議員批：政策大轉彎

2019-05-17 00:08聯合報 記者楊正海／台北報導

北市路口監視器汰換，警察局有意用租賃取代自行建置。圖／聯合報系資料照片
北市路口監視器汰換，警察局有意用租賃取代自行建置。圖／聯合報系資料照片
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台北市約1萬5000支監視器，其中第一期建置的監視器1萬3600支今年達使用年限，即將汰換，原定2月公告上網招標，但市警局有意用租賃取代自行建置。議員許家蓓昨在議會質詢批評柯市府政策大轉彎，要求警察局最慢6月決定要自建或租賃，並對安全、妥善率做完整評估。

許家蓓說，因柯文哲指示研議租賃，進行監視器汰舊換新，導致時程一延再延，原本早該決標並且開始規畫設計的第三期監視系統，目前還卡在市府的舉棋不定，尚未確定要自行建置或者租賃。

許家蓓指出，若市府最後決定採租賃，原先編列的預算便無法執行，得重新編列預算及規畫，送議會審議，最快還要等到明年才能開始做，等於期程又要再拖1年。

此外，第一期監視器上路迄今，103年故障3812次，到了106年，故障次數爆增至7077次，可見汰換的急迫性。要求租賃監視器的安全性與妥善率，也必須一併納入考量，政策不要一改再改，北市的治安不容許拖拖拉拉，須盡速定案。

議員王欣儀也批評，監視器採自建或租賃，應在去年編列預算時就須做出決定，為何會在預算執行年度開始後才再來評估？

市警局長陳嘉昌指出，早先是規畫自己建置，但市長柯文哲認為「我們要買服務，不是買硬體」，因此研議用租賃方式，正請專家評估，各有各的好處，經過比較，若租賃招標，金額約25億至28億元，自建費用約15億至18億元。

陳嘉昌說，雖然看起來租用比較貴，但一年維修費約6000萬元，5年3億元，租賃還省下包括拉線、機房、光纖、挖路等費用，好處是這些服務都由廠商負責。目前資訊局跟警察局邀集學者專家顧問看規畫案內容，包含細節進行檢討，再決定採租賃或自建。

警察陳嘉昌柯文哲王欣儀

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